Upały wracają do Polski. IMGW wydaje ostrzeżenia dla 12 województw

Ostrzeżenia IMGW przed upałem. Gdzie temperatura przekroczy 30 stopni?

Deszczowa pogoda odchodzi w zapomnienie, ustępując miejsca fali gorąca. Synoptycy z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej opublikowali alerty pierwszego stopnia, ostrzegające przed wysokimi temperaturami w sporej części kraju. Komunikat dotyczy dwunastu województw i będzie ważny w niedzielę, 26 lipca w godzinach od 12 do 19. Żółte alerty obowiązują na całym terytorium województw opolskiego, śląskiego, świętokrzyskiego, łódzkiego oraz dolnośląskiego. Dodatkowo synoptycy objęli nimi zdecydowaną większość Mazowsza, Wielkopolski, Małopolski i ziemi lubuskiej, a także zachód Lubelszczyzny, południe Kujaw i Pomorza oraz północno-zachodnie krańce Podkarpacia. Na tych obszarach słupki rtęci powędrują powyżej 30 stopni.

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Zagrożenie dla zdrowia i życia. Jak bezpiecznie przetrwać falę upałów

Synoptycy apelują, by podczas największego skwaru ograniczyć przebywanie na słońcu. Podstawą bezpieczeństwa jest regularne nawadnianie organizmu, zrezygnowanie ze zbytniego wysiłku fizycznego i stosowanie kremów z filtrem. W grupie najwyższego ryzyka są seniorzy, dzieci i osoby mające problemy kardiologiczne.

Przy obecnych warunkach atmosferycznych pod żadnym pozorem nie można zamykać w autach dzieci ani domowych zwierząt. Wystarczy zaledwie kilka minut, by kabina zaparkowanego pojazdu zamieniła się w śmiertelną pułapkę z ekstremalnie wysoką temperaturą.

Przedstawiciele IMGW przypominają, że alert pierwszego stopnia wiąże się z realnym ryzykiem wystąpienia groźnych burz.