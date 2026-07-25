17-latek na hulajnodze elektrycznej potrącił dziecko. 3-latek trafił do szpitala

Zuzanna Sekuła
Konsultacja: Zuzanna Sekuła
2026-07-25 13:22

Trzylatek padł ofiarą brawury? W środę (22 lipca) przy ulicy Wyszogrodzkiej w Warszawie doszło do niebezpiecznego wypadku, który zszokował świadków. 17-letni nastolatek, poruszający się na elektrycznej hulajnodze, potrącił 3-letnie dziecko. Malec został przewieziony do szpitala.

  • Na warszawskim Targówku 17-latek na elektrycznej hulajnodze potrącił 3-letnie dziecko.
  • Poszkodowany maluch trafił do szpitala.
  • Ujęty przez przechodniów nastolatek został zatrzymany przez policjantów.
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17-latek na hulajnodze potrącił 3-latka

W południe 17-latek poruszał się hulajnogą elektryczną po chodniku. W pewnym momencie uderzył w 3-letnie dziecko, które znajdowało się pod opieką osoby dorosłej. W efekcie, doszło do potrącenia 3-latka, który spacerował pod opieką dorosłego. Poszkodowane dziecko zostało objęte pomocą medyczną, a następnie przewiezione do szpitala na dalsze badania i obserwację.

Chłopak zatrzymany przez świadków

Osoby, które widziały całe zdarzenie, od razu zareagowały. Uniemożliwiły 17-latkowi oddalenie się i przekazały go policjantom, którzy przyjechali na miejsce - informuje Miejski Reporter. Funkcjonariusze wezwali również rodziców nastolatka. Na miejscu pracowali policjanci z zespołu zajmującego się wypadkami drogowymi. Zabezpieczyli ślady, wykonali oględziny i przesłuchali świadków.

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Policjanci sprawdzają, jak doszło do wypadku

Teraz śledczy będą szczegółowo analizować zebrany materiał. Sprawdzą między innymi, z jaką prędkością poruszała się hulajnoga, w jaki sposób doszło do potrącenia oraz czy 17-latek zachował wymaganą ostrożność. Pod uwagę zostaną wzięte również relacje świadków oraz wyniki oględzin miejsca zdarzenia. Dopiero po zakończeniu wszystkich czynności i zgromadzeniu materiałów policja zdecyduje o dalszym toku postępowania i ewentualnej odpowiedzialności nastolatka.

Źródło: Miejski Reporter

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Warszawa
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