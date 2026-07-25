Tysiące mieszkańców bez wody. Sanepid ostrzega przed groźnymi bakteriami

Woda z wodociągu Gościmin Wielki nie nadaje się do użycia

Z informacji przekazanych przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Płońsku wynika, że w próbkach wody z wodociągu Gościmin Wielki zidentyfikowano enterokoki jelitowe. Groźne drobnoustroje wykryto nie tylko na terenie stacji uzdatniania, ale także u jednego z odbiorców końcowych.

Służby sanitarne wydały w tej sprawie rygorystyczne wytyczne: woda z kranu nie może być spożywana, ani wykorzystywana do mycia. Zezwolono jedynie na używanie jej w celach sanitarnych do spłukiwania urządzeń toaletowych.

Problem dotyka blisko 6600 osób mieszkających w Nowym Mieście oraz na obszarze 33 wsi zlokalizowanych w obrębie gmin Nowe Miasto i Sońsk. Wśród miejscowości zmagających się z trudnościami znalazły się między innymi Gąsocin, Gościmin Wielki, Łopacin, Latonice, Jurzyn, Władysławowo, Szczawin, Belin, Grabie oraz Kubice.

Dodatkowo przedstawiciele sanepidu uprzedzili, że w wyniku prowadzonych zabiegów dezynfekcyjnych woda może nabrać wyraźniejszego zapachu oraz posmaku chloru.

Skażona woda w wodociągu Czarnów

Podobna sytuacja ma miejsce w powiecie warszawskim zachodnim. Jak poinformował lokalny sanepid, pomimo podjętych działań naprawczych, w próbkach z wodociągu Czarnów ponownie wykryto bakterie z grupy coli oraz enterokoki jelitowe. Woda nie spełnia przewidzianych norm sanitarnych.

Inspektorzy stanowczo przypominają: skażonej cieczy nie wolno używać do gotowania posiłków, picia czy codziennej pielęgnacji. Jedynym bezpiecznym sposobem jej wykorzystania jest napełnianie spłuczek klozetowych.

Dostawy wody z zastępczego źródła

Zarządca sieci zasilającej obszar wokół Czarnowa musi zorganizować dla mieszkańców dostawy z alternatywnych źródeł oraz skutecznie usunąć przyczynę skażenia. Obostrzenia dotyczą osób zamieszkujących w miejscowościach takich jak: Czarnów, Towarzystwo Czarnów, Grądki, Grądy, Korfowe, Marianów, Plewniak, Podrochale, Powązki, Szadkówek, Szymanówek, Walentów, Wilkowa Wieś oraz Wilków.

Kiedy sytuacja wróci do normy?

W przypadku obu skażonych wodociągów sanepid zastrzega, że wprowadzone zakazy pozostaną w mocy do odwołania. Zmiana decyzji nastąpi dopiero wtedy, gdy kolejne wyniki badań laboratoryjnych potwierdzą pełne bezpieczeństwo spożywania wody. Do tego momentu obywatele są zobligowani do korzystania z podstawionych zasobów zastępczych.