Bieg Powstania Warszawskiego i koncert przy muzeum. W sobotę duże utrudnienia w stolicy

Od godz. 17 zamknięta będzie ul. Przyokopowa przy Muzeum Powstania Warszawskiego.

Biegacze wystartują o 20:15 (5 km) i 21:15 (10 km) z placu Krasińskich.

Zamknięte zostaną ulice w Śródmieściu, na Żoliborzu i Bielanach, a wiele linii komunikacji pojedzie objazdami.

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Pobiegną przez trzy dzielnice

Wieczorem na trasę ruszą uczestnicy 35. Biegu Powstania Warszawskiego. Do wyboru będą dwa dystanse - 5 i 10 kilometrów. Oba biegi rozpoczną się na placu Krasińskich, a zakończą przy ul. Zakroczymskiej.

Zawodnicy przebiegną m.in. ulicami Bonifraterską, Andersa, Mickiewicza i przez plac Wilsona. Uczestnicy dłuższego biegu pobiegną dodatkowo ulicami Słowackiego, Gdańską, Hłaski, Lektykarską, Podleśną i Gwiaździstą, a następnie przez Cytadelę Warszawską.

Zamkną ulice przy Muzeum Powstania

Pierwsze utrudnienia pojawią się jeszcze przed rozpoczęciem biegu. Od godziny 17 do końca dnia zamknięta będzie ul. Przyokopowa pomiędzy Giełdową a Grzybowską. Z parkingów znajdujących się za budynkiem przy ul. Przyokopowej 26 będzie można wyjechać wyłącznie w kierunku ul. Prostej.

Najwcześniej, już od godziny 10, wyłączone z ruchu zostaną ul. Jana Nowaka-Jeziorańskiego, Zakroczymska i Konwiktorska. Kierowcy wrócą tam dopiero w niedzielę nad ranem.

Od 14 do północy zamknięte będą także fragmenty Bonifraterskiej, Miodowej i plac Krasińskich.

Kolejne ograniczenia zaczną obowiązywać od 19. Z ruchu wyłączone zostaną m.in. Bonifraterska, Międzyparkowa, Muranowska, Mickiewicza, Krasińskiego, a później także Słowackiego, Gdańska, Hłaski, Lektykarska, Podleśna i Gwiaździsta.

Zmiany w komunikacji miejskiej

Utrudnienia odczują również pasażerowie komunikacji miejskiej. Przez całą sobotę autobusy 178 będą kursowały na skróconej trasie, a linia 503 zakończy i rozpocznie kursy na placu Grzybowskim. Od godziny 14:00 objazdami pojadą autobusy linii 100, 116, 180 i 518.

Wieczorem zmienią się także trasy autobusów 114, 122, 157, 181 i 185, a także tramwajów linii 6. Tramwaje linii 76 zakończą kursowanie wcześniej.

Uczestnicy biegu pojadą za darmo

Osoby startujące w 35. Biegu Powstania Warszawskiego będą mogły przez całą sobotę bezpłatnie korzystać z warszawskiej komunikacji miejskiej. Wystarczy okazać numer startowy. Uprawnienie obejmuje autobusy, tramwaje, metro oraz pociągi SKM, Kolei Mazowieckich i WKD w granicach pierwszej strefy biletowej.