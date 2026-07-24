82. rocznica Powstania Warszawskiego. Obchody ruszają już pod koniec lipca!

Obchody rozpoczną się w sobotę (25 lipca) koncertem „Błażej Król i Goście” w Parku Wolności przy Muzeum Powstania Warszawskiego. Tego dnia odbędzie się też premiera płyty „Łączy nas…”. Album zawiera 12 utworów inspirowanych Powstaniem Warszawskim i latem 1944 roku. Jak zapowiadają organizatorzy, artysta sięga do historii powstania, by opowiedzieć o tym, co łączy ludzi niezależnie od czasu i pokolenia.

Obchody rocznicy Powstania Warszawskiego

30 lipca o godzinie 11 w Parku Wolności odbędzie się spotkanie Powstańców Warszawskich z prezydentem RP Karolem Nawrockim i prezydentem Warszawy Rafałem Trzaskowskim. Podczas uroczystości zostaną wręczone odznaczenia państwowe.

Dzień później, 31 lipca o godzinie 18, na placu Krasińskich odprawiona zostanie uroczysta msza polowa. Po niej uczestnicy wysłuchają Apelu Pamięci, a następnie będą mogli złożyć kwiaty pod Pomnikiem Powstania Warszawskiego.

W nocy z 31 lipca na 1 sierpnia zaplanowano premierę spektaklu „Było niegorąco” w reżyserii Aleksandry Bielewicz. Przedstawienie powstało na podstawie tekstów Anny Świrszczyńskiej i Mirona Białoszewskiego, którzy przeżyli wojnę i opisali doświadczenia tamtych dni.

Główne uroczystości

Najważniejsze uroczystości odbędą się 1 sierpnia. O godzinie 9 rozpoczną się obchody przy tablicy upamiętniającej podpisanie przez płk. Antoniego Chruściela „Montera”, dowódcę Okręgu Warszawskiego Armii Krajowej, rozkazu rozpoczęcia Powstania Warszawskiego. Uroczystość odbędzie się przy ul. Filtrowej 68, gdzie działała konspiracyjna kwatera Okręgu Warszawskiego AK. Przewidziano składanie kwiatów.

O godzinie 10 rozpoczną się uroczystości przy pomniku „Mokotów Walczący − 1944” w parku Dreszera. Godzinę później wyruszy Marsz Mokotowa. Uczestnicy przejdą ulicą Puławską do obelisku „Pamięci Żołnierzy AK Powstańców Mokotowa” przy ul. Dworkowej. Po zakończeniu marszu zaplanowano składanie kwiatów.

Centralnym punktem obchodów będzie godzina „W”. O godzinie 17 przy pomniku Gloria Victis na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach rozpoczną się główne uroczystości. W całym mieście na minutę zostaną uruchomione syreny alarmowe. Na tę godzinę zaplanowano także zgromadzenia publiczne i przemarsze.

Wieczorne wydarzenia i koncerty upamiętniające Powstanie

Wieczorem, o godzinie 20.30, na placu Piłsudskiego rozpocznie się koncert „Warszawiacy śpiewają (nie)zakazane piosenki”. W tym roku wydarzenie odbędzie się po raz 20. Mieszkańcy wspólnie zaśpiewają piosenki powstańcze przy akompaniamencie orkiestry i chóru pod kierownictwem Bartłomieja Wąsika. Koncert będzie transmitowany w TVP1 oraz w mediach społecznościowych Muzeum Powstania Warszawskiego.

O godzinie 21 rozpoczną się uroczystości na Kopcu Powstania Warszawskiego w Parku Akcji „Burza” przy ul. Bartyckiej. W programie są podniesienie flagi państwowej, zapalenie „Ognia pamięci”, który przyniesie „Sztafeta Pokoleń” z Grobu Nieznanego Żołnierza, złożenie kwiatów i włączenie iluminacji pomnika.

Powstanie Warszawskie wybuchło 1 sierpnia 1944 roku o godzinie 17. Do walki stanęło około 40-50 tys. powstańców. Planowane na kilka dni walki trwały ponad dwa miesiące. Zginęło około 18 tys. powstańców, a 25 tys. zostało rannych. Wśród ludności cywilnej śmierć poniosło około 180 tys. osób. Około 500 tys. mieszkańców wypędzono z miasta, które po powstaniu Niemcy niemal całkowicie zburzyli.