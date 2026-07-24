Rośnie nowa galeria handlowa w Warszawie. Otwarcie coraz bliżej

Plac Wiślany - trwa budowa nowej galerii w stolicy

Prace na placu budowy nowego centrum handlowego w stolicy idą pełną parą. Plac Wiślany - bo tak nazywa się ta inwestycja - wyrasta w nowej części stołecznych Siekierek na Mokotowie. Galeria zostanie ulokowana przy skrzyżowaniu Alei Polski Walczącej i ul. Batalionu AK „Bałtyk”, a więc w samym sercu młodego osiedla.

Inwestor chwali się, że dzięki temu galeria ma szansę stać się lokalnym centrum codziennych zakupów, usług oraz spotkań dla tysięcy mieszkańców tej części miasta. Dzięki temu lokalsi nie będą zmuszeni do dojazdów do innych galerii w dalszych rejonach miasta, jak m.in. Centrum Handlowe Panorama, czy Sadyba Best Mall.

Klienci będą mogli skorzystać tu z podziemnego parkingu, a dobry dojazd zapewni m.in. bliskość Trasy Siekierkowskiej. Przy wejściach do obiektu znajdą się przystanki komunikacji miejskiej oraz parkingi dla rowerów.

Spędzany w Placu Wiślanym czas ma umilić skwer parkowy, który powstanie przy wejściu na teren obiektu. Będzie to przestrzeń nastawiona na przyjazne spędzanie wolnego czasu na świeżym powietrzu w otoczeniu zieleni.

Architekci nowego centrum zapowiadają z kolei, że nowoczesna architektura tego miejsca zapewni dostęp do dużej ilości światła dziennego i przestronne pasaże pozwalające na komfortowe zakupy.

Plac Wiślany - jakie sklepy się tam otworzą?

Na zaawansowanym etapie jest już proces komercjalizacji nowego centrum handlowego. Obecnie wiadomo, że wewnątrz swoje lokale otworzy ponad 30 sklepów, punktów usługowych i lokali gastronomicznych. Wiadomo, że będą to m.in.:

Biedronka,

Action,

Media Expert,

Smyk,

Empik,

drogeria dm,

Sinsay,

Active Travel,

Aquael Zoo,

Kodano,

Mr Minit,

Grzybki,

Kiszeczka,

Green Caffe Nero.

Otwarcie Placu Wiślanego zaplanowane jest na połowę 2027 roku.

Zobacz na zdjęciach, jak wygląda budowa Placu Wiślanego. Stan na lipiec 2026:

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