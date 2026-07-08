Nie żyje Adam Borowski ps. Nikita. Powstaniec Warszawski miał 100 lat

Nie żyje Adam Borowski ps. Nikita

We wtorek, 7 lipca Muzeum Powstania Warszawskiego przekazało smutne wieści - zmarł jeden z ostatnich żyjących uczestników zrywu z 1944 roku. Adam Borowski ps. Nikita dożył imponującego wieku 100 lat.

Mężczyzna brał udział w walkach w stolicy w wieku 18 lat. Działał w Śródmieściu Północnym, a po kapitulacji i pobycie w obozie jenieckim wrócił do Polski. Za swoją odwagę był odznaczony licznym medalami, w tym Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

„To było coś takiego, że nigdy nie czułem się tak wolny jak wtedy. Niczego nie żałuję” – wspominał Powstanie Warszawskie w rozmowie z Archiwum Historii Mówionej.

Biografia Adama Borowskiego

Adam Borowski urodził się 6 marca 1926 roku w Warszawie. Podczas Powstania był żołnierzem Oddziału Osłonowego Wojskowych Zakładów Wydawniczych o pseudonimie "Nikita". Został ranny 3 sierpnia 1944 r. na ul. Zgoda w samym centrum miasta.

Po kapitulacji Borowski został jeńcem Stalagu X B Sandbostel. Do Polski wrócił dopiero w dwa lata po zakończeniu wojny, w 1947 roku. Za swoje zaangażowanie w bohaterski zryw z 1944 roku Borowski został odznaczony m.in. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Warszawskim Krzyżem Powstańczym oraz Medalem „Pro Patria”.

Powstanie Warszawskie w kadrze Stefana "Starby" Bałuka. Cichociemny szedł z aparatem do Powstania:

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