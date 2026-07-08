Gigantyczna inwestycja pod Warszawą. Powstanie nowy most kolejowy na Wiśle

Nowe oblicze trasy kolejowej pod stolicą

Z początkiem lipca przedstawiciele PKP Polskich Linii Kolejowych zawarli wielomilionowy kontrakt. Konsorcjum, w skład którego weszły firmy INTOP Infrastruktura, INTOP, Trakcja oraz WKS Grybów, zajmie się realizacją inwestycji szacowanej na 1,3 mld zł. Zadanie obejmuje przebudowę 32 kilometrów torowiska pomiędzy Czachówkiem Wschodnim a Pilawą, a także wzniesienie nowoczesnego mostu przez Wisłę w rejonie Góry Kalwarii.

W ramach podpisanej umowy wybrany wykonawca najpierw opracuje szczegółowy projekt, a następnie ruszy z pracami w terenie. Zmiany dotkną linii kolejowej nr 12 na wskazanym wcześniej fragmencie. Wymianie ulegną nie tylko same tory, ale również rozjazdy, sieć zasilająca oraz systemy zarządzania ruchem pociągów.

Obecnie z tej infrastruktury korzystają głównie składy transportujące ładunki, podczas gdy ruch pasażerski odbywa się jedynie między Czachówkiem a Górą Kalwarią. Finał prac przyniesie jednak przełom – obsługa podróżnych wróci na całą odnawianą trasę. Po oddaniu inwestycji pociągi obu typów będą mknąć z maksymalną prędkością 120 km/h.

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– Dziś podpisujemy umowę na modernizację odcinka Czachówek Wschodni – Pilawa wraz z budową nowego, dwutorowego mostu kolejowego nad Wisłą w Górze Kalwarii. To inwestycja o kluczowym znaczeniu dla towarowej obwodnicy Warszawy oraz dla przywrócenia regularnych połączeń pasażerskich na całej trasie. Konsekwentnie realizujemy modernizację linii kolejowej nr 12 - w najbliższych tygodniach planujemy podpisanie kolejnej umowy obejmującej następny odcinek tej linii kolejowej – między Skierniewicami a Czachówkiem. Dzięki tym inwestycjom zwiększymy przepustowość linii, poprawimy bezpieczeństwo ruchu i stworzymy lepsze warunki zarówno dla przewozów pasażerskich, jak i towarowych – powiedział Marcin Mochocki, członek zarządu Polskich Linii Kolejowych S.A., dyrektor ds. inwestycji.

Dwutorowa przeprawa nad Wisłą

Serce całego przedsięwzięcia bije w Górze Kalwarii, gdzie zaplanowano wzniesienie nowej konstrukcji mostowej. Służący dotąd obiekt z jednym torem przejdzie do historii, ustępując miejsca dwutorowej budowli usytuowanej kilkanaście metrów na północ w stosunku do obecnego przebiegu.

Przyszły most, liczący ponad 630 metrów długości i 18 metrów szerokości, zlikwiduje wąskie gardło utrudniające dotąd płynność przejazdów. Dodatkowym atutem będzie powiększona ścieżka dla cyklistów i pieszych, ułatwiająca komunikację lokalną.

Przemianę przejdą również okoliczne stacje i przystanki. Na stacjach takich jak Czachówek Wschodni, Góra Kalwaria i Osieck oraz punktach w Dziecinowie-Warszówce i Jaźwinach pojawią się nowoczesne perony. Zaplanowano na nich montaż zadaszeń, ławek, wydajnego oświetlenia oraz elementów ułatwiających poruszanie się osobom niepełnosprawnym. W większych węzłach powstaną podziemne tunele z windami, a na mniejszych przystankach łagodne podjazdy.

Zgodnie z deklaracjami kolejarzy, cała operacja znacząco wpłynie na komfort pasażerów, redukcję czasu podróży oraz podniesienie poziomu bezpieczeństwa. Modernizacja ma również umocnić pozycję kolei jako przyjaznego środowisku środka transportu. Ostatnie szlify i odbiory przewidziano na 2029 rok.