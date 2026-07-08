Zniknęła 17-letnia Julia. Ostatni raz widziano ją przy pizzerii w Przasnyszu

Zuzanna Sekuła
Zuzanna Sekuła
2026-07-08 10:05

Policja pilnie szuka 17-letniej Julii Podniesińskiej z gminy Przasnysz. Nastolatka zniknęła we wtorek, 7 lipca. Ostatni raz była widziana około godziny 14 w rejonie pizzerii przy ul. 3 Maja w Przasnyszu. Od tamtej pory nie wróciła do domu i nie skontaktowała się z bliskimi.

Uwaga! Zaginęła 17-letnia Julia Podniesińska
Autor: Bart Bourdon/Shutterstock, Mazowiecka Policja/ Shutterstock
  • Zaginęła 17-letnia Julia Podniesińska z gminy Przasnysz.
  • Po raz ostatni była widziana we wtorek około godz. 14 przy ul. 3 Maja.
  • Policja apeluje o pomoc i prosi o pilny kontakt każdego, kto może wiedzieć, gdzie jest nastolatka.
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Ślad po 17-latce urwał się przy pizzerii

Komenda Powiatowa Policji w Przasnyszu opublikowała pilny komunikat w sprawie zaginięcia Julii Podniesińskiej. Dziewczyna była ostatni raz widziana 7 lipca około godziny 14.00 w okolicach pizzerii przy ul. 3 Maja w Przasnyszu. Od tej chwili nie ma z nią kontaktu. Nie wiadomo, gdzie jest i co się z nią stało. Trwają poszukiwania.

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Rysopis zaginionej Julii

Julia ma około 185 cm wzrostu, jest szczupła i ma ciemny blond włosy. W chwili zaginięcia była ubrana w granatową bluzę z kapturem i czarne spodnie

Policja prosi o natychmiastowy kontakt

Funkcjonariusze apelują do wszystkich, którzy mogli widzieć 17-latkę albo mają jakiekolwiek informacje o tym, gdzie może przebywać. Liczy się każda wiadomość, nawet z pozoru błaha. Informacje można przekazywać do Komendy Powiatowej Policji w Przasnyszu pod numerem 47 704 72 00, do najbliższej jednostki policji albo pod numer alarmowy 112.