Zderzenie hulajnogi z BMW pod Warszawą. Nastolatkowie trafili do szpitala

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Wypadek na drodze pod Warszawą: zderzenie hulajnogi z BMW
Do groźnego zdarzenia doszło na jednej z ulic w podwarszawskim Józefowie. Trzynastoletni chłopiec przewoził na hulajnodze elektrycznej starszego o dwa lata kolegę, gdy wyjeżdżając z drogi podporządkowanej wpadli pod prawidłowo jadące BMW. Za kierownicą osobówki siedział 49-letni mężczyzna.
Poszkodowani chłopcy zostali pilnie przetransportowani do placówki medycznej, gdzie stwierdzono u nich ogólne potłuczenia ciała. Funkcjonariusze policji podkreślają, że przed poważnymi i nierzadko tragicznymi w skutkach urazami głowy nastolatków ochroniły założone kaski. Wideo z całego zajścia można obejrzeć na oficjalnej stronie Komendy Powiatowej Policji w Otwocku.
Warto pamiętać, że od 3 czerwca bieżącego roku wprowadzono bezwzględny obowiązek korzystania z kasków ochronnych dla osób poniżej 16. roku życia przemieszczających się na rowerach i hulajnogach. Decyzja ta podyktowana jest rosnącą liczbą incydentów z udziałem młodych kierowców jednośladów, którzy stwarzają zagrożenie dla siebie i innych uczestników ruchu drogowego.
Zasady bezpiecznej jazdy na hulajnodze elektrycznej
Chcąc uniknąć niebezpiecznych sytuacji podczas korzystania z hulajnogi elektrycznej, należy bezwzględnie przestrzegać obowiązujących przepisów:
- Użytkownicy poniżej 16. roku życia muszą mieć założony kask (za niedopełnienie tego obowiązku przewidziany jest mandat dla opiekunów).
- Młodzież między 13. a 18. rokiem życia poruszająca się po drogach publicznych jest zobligowana do posiadania karty rowerowej albo prawa jazdy wyznaczonych kategorii (AM, A1, B1).
- Kierujący musi znać i stosować przepisy ruchu drogowego, w szczególności te dotyczące pierwszeństwa i znaków drogowych.
- Całkowicie i bezwzględnie zakazane jest przewożenie na hulajnodze elektrycznej innych pasażerów, a także zwierząt czy jakichkolwiek przedmiotów.
Pamiętajmy, że podczas kolizji kierowca auta ma do dyspozycji pasy bezpieczeństwa, poduszki powietrzne i samą karoserię pojazdu. Użytkownik hulajnogi pozbawiony jest jakichkolwiek elementów amortyzujących uderzenie. Właśnie dlatego tak kluczowym elementem wyposażenia, który może zminimalizować ryzyko poważnych obrażeń głowy, jest odpowiednio dobrany kask ochronny.