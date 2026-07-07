Zderzenie hulajnogi z BMW pod Warszawą. Nastolatkowie trafili do szpitala

Wypadek na drodze pod Warszawą: zderzenie hulajnogi z BMW

Do groźnego zdarzenia doszło na jednej z ulic w podwarszawskim Józefowie. Trzynastoletni chłopiec przewoził na hulajnodze elektrycznej starszego o dwa lata kolegę, gdy wyjeżdżając z drogi podporządkowanej wpadli pod prawidłowo jadące BMW. Za kierownicą osobówki siedział 49-letni mężczyzna.

Poszkodowani chłopcy zostali pilnie przetransportowani do placówki medycznej, gdzie stwierdzono u nich ogólne potłuczenia ciała. Funkcjonariusze policji podkreślają, że przed poważnymi i nierzadko tragicznymi w skutkach urazami głowy nastolatków ochroniły założone kaski. Wideo z całego zajścia można obejrzeć na oficjalnej stronie Komendy Powiatowej Policji w Otwocku.

Warto pamiętać, że od 3 czerwca bieżącego roku wprowadzono bezwzględny obowiązek korzystania z kasków ochronnych dla osób poniżej 16. roku życia przemieszczających się na rowerach i hulajnogach. Decyzja ta podyktowana jest rosnącą liczbą incydentów z udziałem młodych kierowców jednośladów, którzy stwarzają zagrożenie dla siebie i innych uczestników ruchu drogowego.

Zasady bezpiecznej jazdy na hulajnodze elektrycznej

Chcąc uniknąć niebezpiecznych sytuacji podczas korzystania z hulajnogi elektrycznej, należy bezwzględnie przestrzegać obowiązujących przepisów:

Użytkownicy poniżej 16. roku życia muszą mieć założony kask (za niedopełnienie tego obowiązku przewidziany jest mandat dla opiekunów).

Młodzież między 13. a 18. rokiem życia poruszająca się po drogach publicznych jest zobligowana do posiadania karty rowerowej albo prawa jazdy wyznaczonych kategorii (AM, A1, B1).

Kierujący musi znać i stosować przepisy ruchu drogowego, w szczególności te dotyczące pierwszeństwa i znaków drogowych.

Całkowicie i bezwzględnie zakazane jest przewożenie na hulajnodze elektrycznej innych pasażerów, a także zwierząt czy jakichkolwiek przedmiotów.

Pamiętajmy, że podczas kolizji kierowca auta ma do dyspozycji pasy bezpieczeństwa, poduszki powietrzne i samą karoserię pojazdu. Użytkownik hulajnogi pozbawiony jest jakichkolwiek elementów amortyzujących uderzenie. Właśnie dlatego tak kluczowym elementem wyposażenia, który może zminimalizować ryzyko poważnych obrażeń głowy, jest odpowiednio dobrany kask ochronny.

Karol wjechał hulajnogą pod ciężarówkę