Samochód wypadł z drogi i uderzył w drzewo. 29-latek zginął na miejscu

Śmiertelny wypadek w Małocicach

Do tragicznego zdarzenia doszło w poniedziałek, 6 lipca, około godziny 16:00 w Małocicach, na trasie prowadzącej do Brzozówki. Informacja o wypadku wpłynęła do służb dzięki systemowi eCall, który automatycznie zaalarmował centrum ratunkowe o niebezpiecznym zdarzeniu. Na miejsce natychmiast wysłano dwa wozy straży pożarnej z JRG w Nowym Dworze Mazowieckim oraz druhów z OSP Kazuń. Ratownicy zastali tam kompletnie zniszczone auto, które zjechało z jezdni i z impetem uderzyło w drzewo.

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Okoliczności wypadku w Małocicach. Akcja służb na miejscu tragedii

Według ustaleń śledczych, samochód zjechał z drogi, a następnie uderzył w drzewo. Pojazdem podróżował wyłącznie kierowca. Niestety, na ratunek było za późno, a lekarze stwierdzili zgon 29-letniego mieszkańca Lublina na miejscu zdarzenia.

„W godzinach popołudniowych do Stanowiska Kierowania KP PSP w Nowym Dworze Mazowieckim wpłynęło zgłoszenie z systemu eCall dotyczące wypadku drogowego w miejscowości Małocice. Po przybyciu na miejsce strażacy zastali rozbity samochód osobowy” – poinformowano w oficjalnym komunikacie.

W rejonie tragedii pracowali funkcjonariusze policji, którzy działali pod nadzorem prokuratora. Służby intensywnie pracują nad ustaleniem dokładnych przyczyn tego koszmarnego incydentu. Na czas trwania akcji droga była całkowicie zamknięta dla ruchu.

Jak funkcjonuje system eCall?

System eCall to nowoczesne, obowiązkowe rozwiązanie ratunkowe montowane we wszystkich nowych samochodach sprzedawanych na terenie Unii Europejskiej. Głównym celem tego mechanizmu jest błyskawiczne powiadomienie służb o poważnym wypadku drogowym.

W przypadku silnego zderzenia, gdy aktywowane zostaną poduszki powietrzne lub czujniki zarejestrują nagłe zdarzenie, system samoczynnie łączy się z numerem alarmowym 112. W tym samym czasie eCall przesyła dyspozytorom kluczowe dane, w tym dokładne współrzędne pojazdu, czas zdarzenia, kierunek podróży oraz podstawowe informacje techniczne o aucie.

Dzięki temu systemowi pomoc może dotrzeć na miejsce zdarzenia znacznie szybciej, nawet w sytuacji, gdy poszkodowani są nieprzytomni i nie mogą samodzielnie wezwać ratowników. Warto dodać, że eCall można także aktywować manualnie, wciskając przycisk SOS w kabinie pojazdu.