Duży pożar w Markach pod Warszawą! Płonie budynek przy ruchliwej ulicy

Duży pożar pod Warszawą. Płomienie objęły cały budynek, są utrudnienia dla kierowców

Pożar w Markach pod Warszawą! Płomienie pojawiły się we wtorek, 7 lipca przy al. Piłsudskiego w rejonie ulicy Rybnej. Ogień bardzo szybko objął cały obiekt - opuszczony budynek. Pierwsze zastępy straży pożarnej zastały budynek całkowicie objęty ogniem. Największe płomienie były widoczne w części poddasza, skąd wydobywały się także ogromne ilości gęstego, czarnego dymu. Chmura dymu była widoczna z wielu miejsc w okolicy. Według dotychczasowych informacji w pożarze nikt nie został ranny. Do akcji skierowano sześć zastępów straży pożarnej. Ratownicy walczyli z ogniem zarówno z ziemi, jak i z wykorzystaniem drabin. Po kilku godzinach udało się opanować pożar i nie dopuścić do jego dalszego rozprzestrzenienia.

Zdjęcia i nagrania publikowane przez świadków pokazują intensywne płomienie i gęsty czarny dym

Strażacy nadal pracują na miejscu. Trwa dogaszanie zarzewi ognia oraz dokładne sprawdzanie pogorzeliska. Celem jest wykluczenie, że ogień ponownie się rozprzestrzeni. Na razie nie wiadomo, co było przyczyną pożaru. Będzie to wyjaśniane po zakończeniu akcji gaśniczej. Strażacy i policjanci będą sprawdzać , gdzie pojawił się pierwszy ogień i czy do wybuchu pożaru nie przyczyniły się osoby trzecie. Pożar spowodował również utrudnienia dla kierowców. W związku z prowadzoną akcją gaśniczą zablokowany został jeden pas al. Piłsudskiego. Największe problemy mają kierowcy jadący w stronę Radzymina, gdzie tworzą się korki i ruch odbywa się znacznie wolniej. Choć tym razem obyło się bez ofiar, pożar wyglądał bardzo groźnie. Zdjęcia i nagrania publikowane przez świadków pokazują intensywne płomienie i gęsty czarny dym unoszący się nad okolicą.

Sonda Czy kiedykolwiek ucierpiałeś/aś wskutek pożaru? tak nie