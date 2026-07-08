Rusza pierwszy Action w tej części Warszawy. Wielkie otwarcie w popularnym centrum handlowym

Pierwszy Action na Mokotowie

Mieszkańcy warszawskiego Mokotowa w końcu się doczekali. Już w czwartek, 9 lipca na terenie dzielnicy wystartuje pierwszy sklep popularnej holenderskiej marki Action. Placówka zostanie uruchomiona w popularnym centrum handlowym Plac Unii przy ul. Puławskiej 2.

Nowy sklep znajdzie się na poziomie -1 galerii i zajmie ponad 960 mkw. powierzchni.

Na klientów czekać będzie ponad 6000 produktów z 14 kategorii, z których słyną markety Action. Wśród nich m.in.

artykuły dekoracyjne,

zabawki,

artykuły papiernicze,

gospodarstwa domowego,

przemysłowe,

chemiczne,

produkty do ogrodu,

żywność i napoje,

a także produkty higieny osobistej.

Otwarcie zaplanowano od godziny 9.

Action w Polsce

Sieć sklepów Action jest obecna w Polsce od 2017 roku. Obecnie składa się na nią ponad 450 placówek rozsianych po całym kraju. W samej Warszawie Action dysponuje 18 sklepami (w tym dwa czekające na otwarcie).

Według najnowszych danych Action jest liderem wśród dyskontów niespożywczych w Polsce i w ubiegłym roku zdeklasował swojego największego konkurenta, czyli Pepco, które spadło na drugie miejsce.

W skali globalnej Action wykazało, że w 2025 r. sprzedaż netto wzrosła do 16 mld euro. Dyskonty spod tego szyldu pojawiają się także w nowych krajach, m.in. w Chorwacji i Słowenii. W planach jest też Bułgaria i Stany Zjednoczone.

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