Rusza pierwszy Action w tej części Warszawy. Wielkie otwarcie w popularnym centrum handlowym

Pierwszy Action na Mokotowie
Mieszkańcy warszawskiego Mokotowa w końcu się doczekali. Już w czwartek, 9 lipca na terenie dzielnicy wystartuje pierwszy sklep popularnej holenderskiej marki Action. Placówka zostanie uruchomiona w popularnym centrum handlowym Plac Unii przy ul. Puławskiej 2.
Nowy sklep znajdzie się na poziomie -1 galerii i zajmie ponad 960 mkw. powierzchni.
Na klientów czekać będzie ponad 6000 produktów z 14 kategorii, z których słyną markety Action. Wśród nich m.in.
- artykuły dekoracyjne,
- zabawki,
- artykuły papiernicze,
- gospodarstwa domowego,
- przemysłowe,
- chemiczne,
- produkty do ogrodu,
- żywność i napoje,
- a także produkty higieny osobistej.
Otwarcie zaplanowano od godziny 9.
Action w Polsce
Sieć sklepów Action jest obecna w Polsce od 2017 roku. Obecnie składa się na nią ponad 450 placówek rozsianych po całym kraju. W samej Warszawie Action dysponuje 18 sklepami (w tym dwa czekające na otwarcie).
Według najnowszych danych Action jest liderem wśród dyskontów niespożywczych w Polsce i w ubiegłym roku zdeklasował swojego największego konkurenta, czyli Pepco, które spadło na drugie miejsce.
W skali globalnej Action wykazało, że w 2025 r. sprzedaż netto wzrosła do 16 mld euro. Dyskonty spod tego szyldu pojawiają się także w nowych krajach, m.in. w Chorwacji i Słowenii. W planach jest też Bułgaria i Stany Zjednoczone.