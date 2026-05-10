Samochód potrącił 10-latka na przejściu. Chłopiec jechał na hulajnodze

Alicja Franczuk
2026-05-10 14:12

Sobotnie popołudnie na warszawskiej Białołęce przyniosło groźne zdarzenie. 10-letni chłopiec poruszający się na hulajnodze został potrącony przez osobową Skodę podczas pokonywania przejścia dla pieszych. Ranne dziecko przewieziono do placówki medycznej.

Wypadek na ul. Światowida na Białołęce: Potrącenie 10-latka

Do zdarzenia doszło w sobotę, 9 maja, zaraz po godzinie 15:00 na warszawskiej Białołęce. Ze wstępnych informacji wynika, że chłopiec przejeżdżał przez oznakowaną "zebrę" bez sygnalizacji świetlnej przy ulicy Światowida na klasycznej, nieelektrycznej hulajnodze. Wówczas wjechał w niego kierowca osobowej Skody, który nie zachował wystarczającej ostrożności. Uderzenie mogłoby skończyć się tragicznie, gdyby nie fakt, że 10-latek miał założony kask. Mimo to, z powodu odniesionych ran, dziecko musiało zostać przetransportowane do szpitala.

Sprawca potrącenia 10-latka był trzeźwy

Na miejsce szybko dotarły służby medyczne oraz kilka radiowozów policji. Funkcjonariusze przeprowadzili badanie alkomatem u kierowcy Skody. Mężczyzna był trzeźwy i posiadał ważne prawo jazdy.

Podczas trwania akcji ratunkowej oraz pracy policjantów na ulicy Światowida wprowadzono ruch wahadłowy.

