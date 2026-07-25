Wyrok za aferę finansową w sądzie. Księgowe muszą oddać ponad milion złotych

Obie oskarżone zostały skazane na 1 rok i 6 miesięcy więzienia.

Sąd nakazał im zwrot ponad 1,1 mln zł.

Orzeczenie jest nieprawomocne.

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Wyrok dla dwóch księgowych

Sąd Okręgowy w Łomży wydał wyrok 23 lipca. Oskarżone, czyli Monika S. i Małgorzata K., usłyszały wyroki za dopuszczenie się oszustw, fałszowanie istotnych dokumentów oraz przywłaszczenie powierzonych środków finansowych. Kobiety zostały uznane za winne działania na szkodę Sądu Rejonowego w Pułtusku.

Skład sędziowski nie miał wątpliwości co do winy obu oskarżonych w kwestii popełnionych czynów. Na mocy orzeczenia zarówno Monika S., jak i Małgorzata K. spędzą w więzieniu rok i sześć miesięcy. Nałożono na nie również dotkliwe kary finansowe. Monika S. musi zapłacić grzywnę wymierzoną na 200 stawek dziennych po 30 zł każda, a na Małgorzatę K. nałożono karę w wymiarze 150 takich stawek.

Gigantyczne odszkodowanie

Zgodnie z decyzją sądu obie skazane muszą w całości wyrównać straty, jakie przez ich bezprawne działania poniósł Skarb Państwa. Zobowiązania finansowe nałożone na byłą pracownicę Monikę S. wynoszą 784 652,18 zł na rzecz pułtuskiego sądu, z kolei dług Małgorzaty K. to kwota rzędu 307 113,74 zł. W przypadku Moniki S. doszła jeszcze jedna opłata w wysokości 20 487,28 zł, którą kobieta ma przelać na konto towarzystwa ubezpieczeniowego. Rachunek dla obu skazanych łącznie zamyka się w kwocie ponad miliona złotych.

Surowy zakaz wykonywania zawodu

Poza zasądzonym więzieniem i potężnymi obciążeniami finansowymi orzeczono środek karny w postaci czasowego zakazu wykonywania profesji. Przez najbliższe pięć lat skazane nie będą mogły objąć żadnej posady wymagającej zarządzania księgowością czy finansami. Ponadto orzeczenie zostanie udostępnione do wglądu publicznego - trafi na witrynę internetową poszkodowanego Sądu Rejonowego w Pułtusku i zostanie wywieszone na sądowej tablicy informacyjnej przez pół roku.

Na razie orzeczenie nie jest prawomocne. Strony mogą złożyć wniosek o uzasadnienie, a następnie odwołać się do Sądu Apelacyjnego w Białymstoku.