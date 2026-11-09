Dramatyczne odkrycie w Józefowie. Pasażer pociągu SKM zauważył ciało

Dramatyczne wydarzenia rozegrały się w niedzielę, 8 listopada, wczesnym rankiem. O godzinie 7.45 funkcjonariusze z Otwocka odebrali pilne zawiadomienie od pasażera Szybkiej Kolei Miejskiej. Z relacji podróżnego wynikało, że podczas przejazdu składu przez Józefów dostrzegł on nieprzytomnego człowieka leżącego na chodniku przy bramie, w bliskiej odległości od torowiska.

W rejon wskazany przez świadka bezzwłocznie skierowano policyjny radiowóz. Przybyli na miejsce mundurowi potwierdzili treść zgłoszenia i od razu przystąpili do udzielania pierwszej pomocy w oczekiwaniu na zespół ratownictwa medycznego. Niestety, podjęte działania nie przyniosły rezultatu, a na ratunek okazało się za późno.

Szczegóły interwencji przybliżył w rozmowie z „Super Expressem” podkom. Patryk Domarecki, pełniący funkcję oficera prasowego Komendy Powiatowej Policji w Otwocku. „Skierowany na miejsce patrol ujawnił 51-letniego mężczyznę. Niestety nie udało się uratować jego życia. Następnie prowadziliśmy oględziny pod nadzorem Prokuratury Rejonowej w Otwocku” - poinformował rzecznik.

Funkcjonariusze dodają również, że wstępne ustalenia śledczych wykluczają udział osób trzecich w zgonie 51-letniego mężczyzny.

Na polecenie prokuratora zwłoki zostały zabezpieczone i przekazane do badań sekcyjnych. Dopiero wyniki przeprowadzonej sekcji pozwolą ustalić bezpośrednią przyczynę śmierci 51-latka.