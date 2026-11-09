Drogowcy całkowicie zamkną ważną ulicę na północy miasta i zmienią trasy autobusów

Zamknięcie ulicy Klasyków i harmonogram prac

Drogowcy wyremontują jezdnię na odcinku pomiędzy ulicami Czarodzieja a Podkładową. Dotychczas w tym rejonie prowadzono prace związane z naprawą krawężników oraz chodników. Teraz czas na kluczowy etap, czyli frezowanie i układanie nowego asfaltu.

Ulica Klasyków na wspomnianym fragmencie zostanie całkowicie zamknięta w obu kierunkach. Nową jezdnią kierowcy pojadą w poniedziałek, 16 listopada od godziny 4:00. To jednak nie koniec działań w tym rejonie. Po otwarciu drogi dla samochodów wciąż będą prowadzone prace na chodnikach i przejściach dla pieszych. Wszystkie roboty mają potrwać do końca listopada.

Wyznaczone objazdy i ruch pieszych

W trakcie trwania frezowania skrzyżowania ulicy Klasyków z ulicami Czarodzieja oraz Podkładową pozostaną otwarte dla ruchu. Dla kierowców omijających zamknięty odcinek przygotowano trasę zastępczą.

Ruch samochodowy zostanie skierowany na objazd ulicami:

Bohaterów, Ołówkową, Parowozową, Polnych Kwiatów, Jeżowskiego, Parcelacyjną i Mehoffera

do ulicy Polnych Kwiatów dojechać będzie można również ulicami Czołową i Wałuszewską

Osoby poruszające się pieszo muszą liczyć się ze zmianami. Przejścia dla pieszych w rejonie prowadzonego remontu zostaną zawężone, jednak przez cały czas trwania prac pozostaną dostępne.

Komunikacja miejska pojedzie inaczej

Wprowadzenie nowej organizacji ruchu na ulicy Klasyków bezpośrednio wpłynie na kursowanie komunikacji miejskiej. W czasie zamknięcia drogi autobusy linii 152 zmienią swoją dotychczasową trasę i pojadą objazdem. Pasażerowie planujący podróż w tym rejonie powinni przed wyjściem z domu sprawdzić aktualne rozkłady jazdy.