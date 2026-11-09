Wypadek w Wolicy. 93-letni kierowca Hondy wjechał do rowu, jego żona trafiła do szpitala

Groźny wypadek seniorów w Wolicy przy trasie S8

Służby ratunkowe z Pruszkowa odebrały zawiadomienie o tym zdarzeniu w niedzielę, 8 listopada, dokładnie o godzinie 14.46. Z przekazanych policjantom informacji wynikało, że samochód marki Honda Civic zjechał z zakrętu wprost do rowu na wysokości ulicy Przerąbkowskiej 3.

Całe zdarzenie miało miejsce na drodze technicznej biegnącej wzdłuż trasy S8.

W akcji ratunkowej, oprócz funkcjonariuszy policji, uczestniczyły łącznie cztery zastępy strażackie. Na miejsce zadysponowano dwa zastępy z pruszkowskiej Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej oraz dwa z Ochotniczej Straży Pożarnej.

Przybyli na miejsce strażacy zajęli się zabezpieczeniem okolicy oraz rozbitego auta, które znajdowało się poza pasem ruchu. Ratownicy skontrolowali też pojazd pod kątem ewentualnego wycieku paliwa i innych płynów eksploatacyjnych.

93-letni kierowca stracił panowanie nad Hondą. 89-latka w szpitalu

O szczegółach interwencji opowiedziała w rozmowie z „Super Expressem” podkom. Monika Orlik, pełniąca funkcję oficera prasowego Komendy Powiatowej Policji w Pruszkowie. „Kiedy na miejsce przybył patrol, zastał starsze małżeństwo, które nadal przebywało wewnątrz Hondy. Kierowcą był 93-letni mężczyzna, a pasażerką 89-letnia żona. Kobieta wymagała pomocy medycznej. Z prawdopodobnym urazem klatki piersiowej została zabrana do szpitala” - przekazała policjantka.

Wstępne policyjne ustalenia wskazują, że w trakcie jazdy po łuku w Hondzie nagle „strzeliła” opona, co bezpośrednio doprowadziło do utraty kontroli nad autem przez 93-letniego kierowcę.

Obecnie nie udało się jeszcze jednoznacznie ustalić, czy opona uległa przebiciu przez najechanie na krawężnik, czy też na jakiś ostry obiekt leżący na jezdni.

Przeprowadzone badanie wykazało, że 93-latek kierujący osobówką był całkowicie trzeźwy, a ponadto posiadał ważne uprawnienia do prowadzenia samochodów.