LOUD congress 2.0 za nami. Zobacz, jak pokolenie Z zmienia zasady gry w biznesie

Po udanym czerwcowym starcie organizatorzy przygotowali drugą odsłonę kongresu LOUD. Na liście prelegentów oraz gości specjalnych pojawiły się znane nazwiska, w tym Margaret, Wojtek Gola, Aleksander Sikora oraz Michał Pazdan, a także internetowi twórcy i eksperci, tacy jak Toffiecrisp, Paulina „Nezz” Neznal, Disco Karol, Dajczman, Marcell Pustul, Siles, Anna Lucińska, pik pik, Damian Glinka i Emilia Kostyk.

W części warsztatowej i dyskusyjnej aktywnie brali udział reprezentanci dużych firm, wśród których znalazły się TOUS, Danone, Etam, Betclic, XTB oraz Health Labs Care. Wspólnie z influencerami omawiali oni nowe formaty kooperacji, kierunki rozwoju marketingu oraz rosnącą siłę rynkową generacji Z.

LOUD congress 2.0 o wpływie Gen Z na strategie marek i TikToka

Głównym tematem spotkania była transformacja relacji między biznesem a młodymi odbiorcami. Przedstawiciele pokolenia Z coraz mocniej dyktują warunki na rynku, wymuszając na firmach zmianę strategii oraz komunikacji w kierunku pełnej wiarygodności, autentyczności i działania na własnych zasadach.

Uczestnicy debat analizowali wpływ młodych klientów na ruchy biznesowe, kwestię odpowiedzialności za publikowane treści oraz udział twórców w kreowaniu nowych marek i produktów. Dużo uwagi poświęcono rozwojowi sektora creator economy, w którym influencerzy przestają być wyłącznie słupami ogłoszeniowymi, a stają się pełnoprawnymi przedsiębiorcami, partnerami w biznesie i współtwórcami strategii promocyjnych.

„To już nie pokolenie Z dostosowuje się do rynku, lecz rynek musi odpowiadać na jego oczekiwania. Największa zmiana, jaką dziś obserwujemy, polega na tym, że młodzi twórcy nie są już jedynie częścią kampanii marketingowych. Coraz częściej to wokół nich powstają produkty, firmy i całe modele biznesowe. Marki, które chcą pozostać istotne dla nowych pokoleń, muszą nauczyć się z nimi współpracować, a nie tylko do nich komunikować. LOUD congress tworzy przestrzeń, w której te dwa światy mogą się spotkać, poznać i wspólnie budować przyszłość rynku” -mówi Mariusz Mistewicz, prezes agencji Mistify i organizator LOUD congress.

Jedną z tegorocznych nowości była premiera publikacji „GEN Z: Wizerunek, wpływ, pieniądze na TikToku”, którą specjalnie na kongres opracowały Instytut Monitorowania Mediów oraz agencja influencer marketingu Mistify. Dokument szczegółowo opisuje cyfrowy portret młodej generacji, jej oddziaływanie na sieć oraz znaczenie platformy TikTok w budowaniu gospodarki opartej na twórcach.

Kolejnym nowym punktem programu był finał plebiscytu Rzetelny Influencer, za którego organizację odpowiadała firma BANDI Cosmetics. Podczas gali nagrodzono autorów stawiających na transparentność, wiarygodność i odpowiedzialny przekaz w sieci. Statuetki przyznane w kategoriach obejmujących zdrowie psychiczne, kulturę, edukację żywieniową i świadomą pielęgnację pokazały, że realna wartość twórcy wykracza daleko poza statystyki wyświetleń i liczbę fanów.

Trzecią innowacją okazały się praktyczne warsztaty z ekspertami, zorganizowane pod szyldem LOUD sessions. Biorący w nich udział goście poszerzali kompetencje z obszaru marketingu, komunikacji, inwestowania i regulacji AI Act, a także uczyli się, jak skutecznie zabezpieczyć budowane latami konta oraz marki osobiste przed utratą w sieci.

Gala Pokolenie LOUD 2026. Żabka, Young Multi i Izak wśród nagrodzonych

Kluczowym momentem spotkania było uroczyste rozdanie statuetek w plebiscycie Pokolenie LOUD 2026. Gremium eksperckie nagrodziło najważniejsze projekty, firmy oraz osobowości internetowe, które w minionych dwunastu miesiącach najmocniej wpłynęły na młodych odbiorców i zaznaczyły swoją obecność w cyfrowej kulturze.

O przyznaniu wyróżnień decydowała kapituła, której przewodził organizator wydarzenia Mariusz Mistewicz. W jej składzie znaleźli się także właściciel serwisów naTemat i Spider’s Web Przemek Pająk, szef redakcji Bankier.pl Andrzej Stec, redaktor naczelny „Super Expressu” Grzegorz Zasępa oraz manager Brokies Bartosz Kazimierczak. Jurorzy wskazali triumfatorów w sześciu kategoriach, obejmujących Wydarzenie Roku, Markę Roku, Produkt Influencera Roku, Utwór Influencera Roku, Streamera Roku i Gamera Roku.

Oto pełna lista zwycięzców plebiscytu Pokolenie LOUD 2026 w poszczególnych kategoriach.

W kategorii MARKA ROKU triumfowała Żabka.

Statuetkę odebrała sieć, która dla wielu Polaków stanowi nieodłączny element codzienności. Kapituła doceniła Żabkę za wyznaczanie standardów wygody oraz pozycję lidera w obszarze nowoczesnego handlu, cyfryzacji i innowacji. Firma skutecznie spaja błyskawiczne zakupy, rozbudowaną aplikację oraz bezobsługowe punkty Nano z nieszablonową, młodzieżową komunikacją w social mediach. Dowodzi tym samym, że rodzimy biznes potrafi doskonale rozumieć potrzeby młodych klientów i kreować światowe trendy.

Tytuł PRODUKT INFLUENCERA ROKU zdobył projekt pik pik × Relab × Swarovski za „A STAR”.

Nagrodzono inicjatywę, która połączyła na jednej płaszczyźnie luksusowe dodatki, modę uliczną oraz influencer marketing. Zaangażowanie muzyka i internetowego twórcy Antoniego Matyi, znanego jako pik pik, we współpracę z brandami Swarovski i Relab udowodniło, że kooperacja influencerów z markami potrafi wynieść streetwear na zupełnie nowy poziom, wykraczając przy projektowaniu autorskich kolekcji poza ramy standardowej reklamy.

Statuetkę za WYDARZENIE ROKU otrzymał OSHEE All Star Festival.

Wyróżnienie przyznano za organizację rozbudowanego widowiska stadionowego, które zgromadziło na jednej scenie czołówkę polskiego hip-hopu. Jurorzy docenili ogromny rozmach imprezy, jej zasięgi w kanałach społecznościowych oraz sprawne zintegrowanie muzyki ze światem kultury cyfrowej i oczekiwaniami młodej widowni.

W zestawieniu UTWÓR ROKU zwyciężył Per Dżinn z kompozycją „SAMA”.

Współczesny rynek muzyczny przestał być domeną wyłącznie klasycznych wytwórni, a nowe przeboje powstają dziś bezpośrednio w internecie, podczas transmisji na żywo i dzięki wsparciu oddanych społeczności. Nagrodzona piosenka całkowicie zdominowała zestawienia najpopularniejszych materiałów w sieci, stając się dowodem na to, że internetowy twórca może za sprawą Instagrama i TikToka wypromować pełnoprawny hit o radiowym potencjale.

Tytuł STREAMER ROKU trafił w ręce Young Multiego.

Czołowego polskiego twórcę transmisji na żywo doceniono za budowanie niezwykle trwałej więzi z odbiorcami oraz systematyczne rozwijanie zaangażowanej społeczności. Warto podkreślić, że jako jedyny reprezentant Polski otrzymał on nominację w światowym plebiscycie The Streamer Awards, walcząc o tytuł Best International Streamer. Jego aktywność dowodzi, że streaming to nie tylko czysta rozrywka, ale też przestrzeń codziennej integracji i istotny filar cyfrowej kultury.

Statuetkę GAMER ROKU odebrał Piotr „Izak” Skowyrski.

To wyróżnienie dla jednej z najważniejszych osobowości w historii rodzimego esportu i gamingu. Kapituła uhonorowała jego wieloletnią obecność na scenie, najwyższy warsztat komentatorski oraz inspirowanie kolejnych roczników graczy. Działalność Skowyrskiego od lat potwierdza, że z zamiłowania do gier wideo można zbudować stabilną i długofalową karierę w mediach.

Kolejne edycje LOUD congress w 2027 roku. Organizatorzy zdradzają plany

Wydarzenie wykracza poza ramy zwykłej konferencji połączonej z rozdaniem statuetek. Inicjatywa przekształca się w dynamiczną społeczność integrującą branże, które wcześniej funkcjonowały niezależnie, spajając świat mediów, artystów, twórców cyfrowych, marketerów oraz dużego biznesu.

Obok znanych marek na spotkaniu pojawili się reprezentanci instytucji, agencji i przedsiębiorstw z sektora kreatywnego, biznesowego oraz nowoczesnych technologii, którzy wymieniali się praktyczną wiedzą podczas warsztatów i debat. Na liście obecnych podmiotów znalazły się między innymi Brand24, Akademia Leona Koźmińskiego, Kancelaria SKP Ślusarek Kubiak Pieczyk oraz DRE$$CODE, a także Society 1 PR Agency, MIUMAG, Revolume, High&Fantasyexpo, Gam3rs_X, inStreamly, agencja Sweede i CLOUT Festival.

Ograniczona pula miejsc oraz zamknięta formuła spotkania ułatwiały kuluarowe dyskusje, swobodną wymianę wiedzy i bezpośrednie budowanie nowych kontaktów biznesowych.

Listopadowa odsłona imprezy udowodniła, że rynek potrzebuje dziś nie tylko teoretycznych dyskusji o nowych zjawiskach, ale przede wszystkim realnej kooperacji marek z influencerami przy wspólnych przedsięwzięciach.

Organizatorzy ogłosili już plany na 2027 rok, który przyniesie dwie odsłony kongresu, wiosenną oraz jesienną. Druga z nich zostanie połączona z dużą galą Pokolenie LOUD, podczas której statuetki za 2027 rok trafią do zwycięzców w przeszło dziesięciu kategoriach.

Głównym realizatorem przedsięwzięcia jest agencja influencer marketingu Mistify, która specjalizuje się w łączeniu młodej generacji z wiedzą, kapitałem i projektami biznesowymi.

Rolę partnerów strategicznych i współorganizatorów pełniły grupa Brokies oraz Bonnier Business Polska, będący wydawcą portalu Bankier.pl i „Pulsu Biznesu”. W gronie partnerów znalazły się z kolei Instytut Monitorowania Mediów, Warszawski Instytut Bankowości, Bandi Cosmetics, a także Krajowe Centrum Edukacji Ekonomicznej, PIRXstream i Match Matcha.

Wydarzenie wspierały medialnie wiodące tytuły prasowe i internetowe oraz rozgłośnie, w tym Radio ESKA, Super Express, naTemat oraz Spider’s Web, a także redakcje PRoto.pl, Dropsy, Biznes Info i Bezprawnik.

Szczegółowe informacje dotyczące inicjatywy można znaleźć bezpośrednio w serwisie internetowym www.loud.pl.