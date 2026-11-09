Drogowcy zamkną parkingi i chodniki na Obozowej, prace obejmą dwa kluczowe odcinki

Prace na ulicy Obozowej. Utrudnienia dla kierowców i pieszych

Drogowcy wejdą na plac budowy we wtorek, 10 listopada o godzinie 7:00. Roboty obejmą wymianę zniszczonych i popękanych płyt chodnikowych oraz pokruszonych krawężników na dwóch głównych odcinkach. Prace na stronie północnej zaplanowano od ulicy Księdza Janusza do ulicy Dalibora. Z kolei po stronie południowej nową nawierzchnię zyskają chodniki oraz miejsca postojowe między ulicą Ciołka a Deotymy. ZDM planuje zakończyć wszystkie roboty jeszcze w tym roku.

Prowadzone prace oznaczać będą spore zmiany w codziennym ruchu. Piesi oraz kierowcy muszą przygotować się na następujące utrudnienia:

Zamknięcie chodników: piesi zostaną skierowani na drugą stronę jezdni,

piesi zostaną skierowani na drugą stronę jezdni, Brak możliwości parkowania: miejsca postojowe na odcinku od ulicy Ciołka do Deotymy zostaną całkowicie wyłączone z użytku,

miejsca postojowe na odcinku od ulicy Ciołka do Deotymy zostaną całkowicie wyłączone z użytku, Zwężenie jezdni: pas ruchu zostanie zwężony, dlatego należy zachować szczególną ostrożność na pojazdy budowlane oraz osoby wykonujące prace.

Budżet obywatelski i kolejne planowane odcinki

Odnowienie nawierzchni między ulicami Ciołka i Deotymy to inwestycja realizowana w ramach budżetu obywatelskiego. W planach jest już kolejny etap zmian na tej ulicy. Nowy chodnik zostanie ułożony po południowej stronie ulicy Obozowej na odcinku od ulicy Radziwie do Banderii, co również stanowi projekt wybrany przez mieszkańców.

Prace nad ciągami pieszymi to kontynuacja wcześniejszych działań drogowców w tym rejonie. Przypomnijmy, że w 2025 roku ulica Obozowa zyskała nowy asfalt na odcinkach od Alei Prymasa Tysiąclecia do ulicy Magistrackiej, od Księdza Janusza do Deotymy oraz między ulicami Długomiła i Dahlberga.

Remonty chodników w całej Warszawie

Inwestycja na Woli wpisuje się w szersze działania na terenie całego miasta. W tej samej dzielnicy trwają naprawy nawierzchni przy ulicy Okopowej. Roboty rozpoczęły się również przy ulicy Dickensa, a w najbliższym czasie wystartują na ulicy Belgradzkiej. Drogowcy podpisali też umowę na wymianę chodnika przy ulicy Odyńca.

W tym roku do użytku oddano już szereg wyremontowanych ciągów pieszych. Nowe płyty chodnikowe pojawiły się między innymi wzdłuż ulic Gandhi, Mołdawskiej, Sobieskiego oraz Spalinowej.

Autor: Zarząd Dróg Miejskich/ Materiały prasowe

Autor: Zarząd Dróg Miejskich/ Materiały prasowe

Autor: Zarząd Dróg Miejskich/ Materiały prasowe