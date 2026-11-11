Krzysztof Gawkowski informuje o cyberataku na system ePUAP

Celem ataku hakerów stała się platforma ePUAP, czyli jedno z kluczowych narzędzi umożliwiających obywatelom internetowy kontakt z administracją publiczną i załatwianie spraw urzędowych. O zidentyfikowaniu oraz skutecznym zablokowaniu tego uderzenia zawiadomił wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski.

Szef ministerstwa cyfryzacji opublikował komunikat na temat tego zdarzenia wieczorem w serwisie X. Polityk zaznaczył, że specjaliści zajmujący się cyberbezpieczeństwem błyskawicznie podjęli interwencję. Dzięki ich szybkiej reakcji udało się powstrzymać niebezpieczeństwo oraz zachować stabilność zaatakowanego systemu.

„Wykryty i zatrzymany został cyberatak na państwowy system ePUAP. Zespoły odpowiadające za bezpieczeństwo sytemu podjęły natychmiastowe działania pozwalające zachować stabilność systemu i obecnie trwają prace techniczne związane z przywróceniem pełnej funkcjonalności” - przekazał Gawkowski.

Samo zablokowanie hakerskiego ataku nie kończy jednak pracy odpowiednich służb. Obecnie eksperci skupiają się na przywróceniu pełnej sprawności platformy.

Jednocześnie minister Krzysztof Gawkowski uspokoił, że całkowicie bezpieczna jest infrastruktura Centralnego Ośrodka Informatyki. Instytucja ta odpowiada bezpośrednio za rozwój oraz bieżące utrzymanie najważniejszych systemów teleinformatycznych należących do państwowej administracji.

Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego bada atak na platformę ePUAP

Działania wokół incydentu nie ograniczają się wyłącznie do prac technicznych. Do zbadania wszystkich okoliczności cyberataku wkroczyła Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

W świetle opublikowanych dotychczas komunikatów nie ustalono jeszcze sprawców próby zakłócenia pracy systemu, a dokładne intencje hakerów pozostają nieznane.

System ePUAP stanowi fundament cyfrowej wymiany informacji pomiędzy obywatelami a urzędami. Za jego pośrednictwem Polacy mogą wysyłać dokumenty, składać wnioski oraz korespondować z podmiotami publicznymi, co eliminuje konieczność osobistego stawiania się w placówkach.

Użytkownikami platformy są zarówno przedsiębiorcy, jak i osoby prywatne. Z tego powodu każda awaria systemu może skutkować problemami w realizacji spraw urzędowych.

Cyfryzacja ponad polityką:

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Prewencyjne wyłączenie systemu ePUAP przez Ministerstwo Cyfryzacji

Nowe światło na sprawę rzuciły doniesienia z nocy z 10 na 11 listopada. Dyrektor biura komunikacji w Ministerstwie Cyfryzacji Marek Gieorgica przekazał, że ze względów bezpieczeństwa podjęto decyzję o celowym odłączeniu systemu ePUAP od sieci.

Reprezentant ministerstwa zaznaczył wyraźnie, że brak dostępu do usług nie wynika ze złamania zabezpieczeń przez cyberprzestępców, a samo odłączenie platformy było wyłącznie działaniem prewencyjnym.

Termin powrotu platformy do pełnej sprawności pozostaje na ten moment nieznany. Resort cyfryzacji gwarantuje jednak, że trwają intensywne prace techniczne mające na celu bezpieczne wznowienie działania usług.