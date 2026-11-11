Gangsterzy mieli zgwałcić i zamordować dwie nastolatki. Po 26 latach rusza proces

SHORT: Archiwum X po 24 latach rozwiązało sprawę morderstwa dwóch nastolatek. Co stało się z Anną K. i Martą Sz.? https://ksp.policja.gov.pl/pl/dziala

Ostatni raz widziano je po festynie. Potem ślad się urwał

Dziewczyny umówiły się z ojcem jednej z nich, że odbierze je o godz. 22.30. Po nastolatki przyjechał znajomy Marcin. Fiatem 125p zabrał je na imprezę do Wołomina.

Zabawa początkowo odbywała się w jednym miejscu, ale gospodarz zaproponował przeniesienie jej do mieszkania siostry. Tam atmosfera miała się popsuć. Doszło do sprzeczki, a Ania i Marta chciały wracać. Nie odpowiadało im, że pozostali pili alkohol. Miały zostać odwiezione na Dworzec Wileński.

Do samochodu Marcina wsiadły razem z trzema młodymi mężczyznami związanymi z radzymińskim półświatkiem przestępczym. Co wydarzyło się później? Tego przez długi czas nie udało się ustalić. Poszukiwania nie przyniosły rezultatu. Śledczy natrafili na mur milczenia. Pojawiały się różne hipotezy: ucieczka za granicę, podróż po Polsce, sekta, a nawet handel ludźmi. Żadnej nie udało się potwierdzić.

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Archiwum X wróciło do sprawy. Po latach pojawił się przełom

Postępowanie umorzono z powodu braku dowodów obciążających konkretne osoby. Po około 20 latach do akt wrócili jednak policjanci z Archiwum X. Ich praca doprowadziła do wytypowania podejrzanych.

– Do tej pory to jedna z najtrudniejszych spraw, którymi zajmowało się Archiwum X – mówił „Super Expressowi” prok. Piotr Antoni Skiba, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Warszawie.

Dwa lata temu informowaliśmy o zatrzymaniu Tomasza T. i Krzysztofa R. Tomasz T. ps. Gienek był wcześniej związany z grupą markowską. Według ustaleń śledczych miał ukryć ciała dziewczyn, których do dziś nie odnaleziono.

– Do zatrzymań doszło w Radzyminie i w Wołominie. Zgromadzony materiał dowodowy pozwolił prokuratorowi przedstawić 47 i 41-latkowi zarzut podwójnego zabójstwa dokonanego w związku ze zgwałceniem. Za to samo odpowie doprowadzony z zakładu karnego 45-latek – informowała w grudniu 2024 r. Edyta Adamus z Komendy Stołecznej Policji.

Proces oskarżonych o podwójne zabójstwo z Radzymina rusza po 26 latach

W sierpniu tego roku do sądu trafił akt oskarżenia przeciwko dwóm pierwszym mężczyznom. Trzeci został uznany za świadka. W czwartek, 12 listopada, oskarżeni mają po raz pierwszy stanąć przed sądem i odpowiedzieć za podwójne zabójstwo sprzed 26 lat.

Na sprawiedliwość wciąż czekają rodzice Anny. Mama Marty nie doczekała rozpoczęcia procesu. Gdyby dziewczyny żyły, miałyby dziś po 43 lata.