Karol Nawrocki odznaczył zasłużonych Polaków. Wśród wyróżnionych aktorka, neurochirurg i generał

Zuzanna Sekuła
Zuzanna Sekuła
PAP MediaRoom
2026-11-11 11:40

W środę, 11 listopada, w dniu Narodowego Święta Niepodległości, prezydent Karol Nawrocki uhonorował pięć osób wysokimi odznaczeniami państwowymi. Wśród wyróżnionych znaleźli się działacz opozycji demokratycznej w PRL, generał brygady, historyk, aktorka teatralna i filmowa oraz wybitny neurochirurg.

  • Wiesław Kęcik i prof. Mirosław Ząbek zostali odznaczeni Orderem Orła Białego.
  • Gen. bryg. Andrzej Kowalski otrzymał Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski.
  • Prof. Krzysztof Szwagrzyk i aktorka Halina Łabonarska zostali uhonorowani Krzyżem Wielkim Orderu Odrodzenia Polski.
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Kto otrzymał Order Orła Białego?

Jednym z odznaczonych jest Wiesław Kęcik, działacz opozycji niepodległościowej w czasach PRL. Był związany z organizacją Ruch i Komitetem Obrony Robotników. Współtworzył Studencki Komitet Solidarności we Wrocławiu, działał także w niezależnym ruchu chłopskim i był jednym z organizatorów oraz doradców NSZZ Rolników Indywidualnych „Solidarność”. Za działalność opozycyjną był więziony i internowany.

Order Orła Białego otrzymał również prof. Mirosław Ząbek – neurochirurg, profesor Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego i kierownik Kliniki Neurochirurgii. Jest twórcą Centrum Gamma Knife w Warszawie oraz Interwencyjnego Centrum Neuroterapii. Specjalizuje się m.in. w leczeniu operacyjnym chorób mózgu.

Generał i historyk wśród odznaczonych

Gen. bryg. Andrzej Kowalski został wyróżniony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski. To oficer związany ze służbami specjalnymi. W przeszłości kierował Służbą Wywiadu Wojskowego, a wcześniej pełnił funkcje w Służbie Kontrwywiadu Wojskowego i Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

Krzyż Wielki Orderu Odrodzenia Polski otrzymał prof. Krzysztof Szwagrzyk, historyk i zastępca prezesa Instytutu Pamięci Narodowej. Kieruje pracami poszukiwawczymi i ekshumacyjnymi dotyczącymi ofiar komunistycznego reżimu. Zespół pod jego kierownictwem prowadził m.in. poszukiwania na warszawskiej „Łączce”, gdzie odnaleziono szczątki wielu żołnierzy podziemia niepodległościowego.

Karol Nawrocki odznaczył zasłużonych Polaków. Wśród wyróżnionych aktorka, neurochirurg i generał
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Aktorka Halina Łabonarska z Krzyżem Wielkim

Takim samym odznaczeniem – Krzyżem Wielkim Orderu Odrodzenia Polski – uhonorowana została Halina Łabonarska, aktorka teatralna i filmowa. Jest absolwentką łódzkiej szkoły filmowej. Przez lata występowała na scenach m.in. w Kaliszu, Poznaniu i Warszawie, współpracowała z Teatrem Polskim, Teatrem Ateneum i Teatrem Dramatycznym. Widzowie znają ją również z ról filmowych i telewizyjnych.

Obchody 11 listopada

Obchody Święta Niepodległości w Warszaie rozpoczęły się od złożenia przez prezydenta kwiatów przed pomnikami Ojców Niepodległości: Wincentego Witosa, Ignacego Jana Paderewskiego, Ignacego Daszyńskiego, Romana Dmowskiego, Wojciecha Korfantego i Józefa Piłsudskiego.

Następnie Para Prezydencka uczestniczyła we mszy świętej za Ojczyznę w Świątyni Opatrzności Bożej w Warszawie. Karol Nawrocki złożył także wieńce przed grobami w Mauzoleum Prezydentów Rzeczypospolitej Polskiej na Uchodźstwie.

Prezydent zapalił również Świecę Niepodległości. Została ona podarowana polskim kardynałom przez papieża Piusa IX w 1867 roku, podczas uroczystości kanonizacyjnych św. Jozafata Kuncewicza.

ROLKI