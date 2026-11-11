Karol Nawrocki odznaczył zasłużonych Polaków. Wśród wyróżnionych aktorka, neurochirurg i generał

Wiesław Kęcik i prof. Mirosław Ząbek zostali odznaczeni Orderem Orła Białego.

Gen. bryg. Andrzej Kowalski otrzymał Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski.

Prof. Krzysztof Szwagrzyk i aktorka Halina Łabonarska zostali uhonorowani Krzyżem Wielkim Orderu Odrodzenia Polski.

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Kto otrzymał Order Orła Białego?

Jednym z odznaczonych jest Wiesław Kęcik, działacz opozycji niepodległościowej w czasach PRL. Był związany z organizacją Ruch i Komitetem Obrony Robotników. Współtworzył Studencki Komitet Solidarności we Wrocławiu, działał także w niezależnym ruchu chłopskim i był jednym z organizatorów oraz doradców NSZZ Rolników Indywidualnych „Solidarność”. Za działalność opozycyjną był więziony i internowany.

Order Orła Białego otrzymał również prof. Mirosław Ząbek – neurochirurg, profesor Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego i kierownik Kliniki Neurochirurgii. Jest twórcą Centrum Gamma Knife w Warszawie oraz Interwencyjnego Centrum Neuroterapii. Specjalizuje się m.in. w leczeniu operacyjnym chorób mózgu.

Generał i historyk wśród odznaczonych

Gen. bryg. Andrzej Kowalski został wyróżniony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski. To oficer związany ze służbami specjalnymi. W przeszłości kierował Służbą Wywiadu Wojskowego, a wcześniej pełnił funkcje w Służbie Kontrwywiadu Wojskowego i Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

Krzyż Wielki Orderu Odrodzenia Polski otrzymał prof. Krzysztof Szwagrzyk, historyk i zastępca prezesa Instytutu Pamięci Narodowej. Kieruje pracami poszukiwawczymi i ekshumacyjnymi dotyczącymi ofiar komunistycznego reżimu. Zespół pod jego kierownictwem prowadził m.in. poszukiwania na warszawskiej „Łączce”, gdzie odnaleziono szczątki wielu żołnierzy podziemia niepodległościowego.

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Aktorka Halina Łabonarska z Krzyżem Wielkim

Takim samym odznaczeniem – Krzyżem Wielkim Orderu Odrodzenia Polski – uhonorowana została Halina Łabonarska, aktorka teatralna i filmowa. Jest absolwentką łódzkiej szkoły filmowej. Przez lata występowała na scenach m.in. w Kaliszu, Poznaniu i Warszawie, współpracowała z Teatrem Polskim, Teatrem Ateneum i Teatrem Dramatycznym. Widzowie znają ją również z ról filmowych i telewizyjnych.

Obchody 11 listopada

Obchody Święta Niepodległości w Warszaie rozpoczęły się od złożenia przez prezydenta kwiatów przed pomnikami Ojców Niepodległości: Wincentego Witosa, Ignacego Jana Paderewskiego, Ignacego Daszyńskiego, Romana Dmowskiego, Wojciecha Korfantego i Józefa Piłsudskiego.

Następnie Para Prezydencka uczestniczyła we mszy świętej za Ojczyznę w Świątyni Opatrzności Bożej w Warszawie. Karol Nawrocki złożył także wieńce przed grobami w Mauzoleum Prezydentów Rzeczypospolitej Polskiej na Uchodźstwie.

Prezydent zapalił również Świecę Niepodległości. Została ona podarowana polskim kardynałom przez papieża Piusa IX w 1867 roku, podczas uroczystości kanonizacyjnych św. Jozafata Kuncewicza.