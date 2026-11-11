Obchody 11 listopada w Warszawie. Tłumy w centrum i gigantyczne zmiany w komunikacji

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Obchody 11 listopada w Warszawie. Tłumy z biało-czerwonymi flagami w centrum

Od godzin porannych w śródmieściu stolicy gromadzą się liczni uczestnicy z przypiętymi do kurtek kotylionami, ubrani w biało-czerwone czapki, szaliki oraz opaski. Zgromadzeni kierują się na Trakt Królewski na Festiwal Niepodległa, a także odwiedzają Miasteczko Niepodległości zlokalizowane pod Pałacem Kultury i Nauki.

Narodowe barwy dominują także na Dworcu Centralnym, dokąd nieustannie docierają kolejne grupy świętujących przyjezdnych. W gęstym tłumie na dworcu można dostrzec również turystów, którzy starają się zorientować w terenie i dotrzeć do swoich hoteli.

W rejonie Ronda Dmowskiego swoje zadania wykonują już wolontariusze ze straży marszu. Towarzyszą im liczne patrole policji pomagające pieszym w sprawnym poruszaniu się po wyłączonych z ruchu drogowego arteriach.

Utrudnienia w Warszawie 11 listopada. Zamknięte ulice i objazdy ZTM

Dla ruchu kołowego całkowicie niedostępne są ulica Marszałkowska oraz Aleje Jerozolimskie. Dodatkowo organizacja Biegu Niepodległości wymusiła zamknięcie ulicy Chałubińskiego, Alei Jana Pawła II oraz fragmentu Alei Niepodległości.

Składy tramwajowe oraz autobusy kursują trasami omijającymi ścisłe centrum miasta. Prawidłową organizację komunikacji zabezpiecza ponad 80 posterunków Nadzoru Ruchu, w których pracują przedstawiciele ZTM oraz poszczególnych operatorów, a w terenie pasażerów wspierają zespoły mobilne i stacjonarni informatorzy.

Zarząd Transportu Miejskiego rekomenduje wykorzystanie składów Kolei Mazowieckich i SKM do podróży na osi wschód-zachód. Pociągi te zapewniają sprawny przejazd pomiędzy Dworcem Zachodnim, Śródmieściem lub Centralnym a Dworcem Wschodnim, pozwalając ominąć zablokowane centrum. W pierwszej strefie biletowej obowiązuje wzajemne honorowanie biletów ZTM i KM we wszystkich pociągach SKM oraz Kolei Mazowieckich.

Marsz Niepodległości w Warszawie. Trasa przemarszu i harmonogram obchodów

Start tegorocznego Marszu Niepodległości zaplanowano na godzinę 14. Zgromadzeni wyruszą z Ronda Dmowskiego i przejdą Alejami Jerozolimskimi oraz mostem Poniatowskiego, by następnie przez Wybrzeże Szczecińskie i ulicę Siwca dotrzeć na błonia pod Stadionem Narodowym.

Nieco wcześniej, bo w samo południe, przed Grobem Nieznanego Żołnierza rozpoczynają się centralne uroczystości o charakterze państwowym. Z tego powodu do godziny 14 zamknięto dla ruchu ulice wokół placu Piłsudskiego, gdzie wprowadzono również restrykcje dotyczące parkowania pojazdów.

Zmagania w ramach 36. Biegu Niepodległości zakończą się o godzinie 14.30. Równolegle na uczestników czekają przygotowane na Krakowskim Przedmieściu atrakcje Festiwalu Niepodległa, co oznacza, że od godziny 14 do 20 odcinek od Nowego Światu do ulicy Trębackiej będzie całkowicie wyłączony z ruchu.

Koncert „Wspólna Niepodległa” na Cytadeli. Jak dojechać specjalnym autobusem

Na godzinę 17.15 zaplanowano start folkowego koncertu „Wspólna Niepodległa” na terenie Cytadeli. Podczas tego bezpłatnego wydarzenia polscy wykonawcy zaprezentują tradycyjne pieśni ludowe reprezentujące wszystkie 16 województw.

Dojazd na miejsce koncertu ułatwią pasażerom specjalne autobusy oznaczone jako linia „Wspólna Niepodległa”. Pojazdy te będą kursować w godzinach 15-21 na trasie łączącej plac Teatralny z Cytadelą w obu kierunkach.