Marsz Niepodległości w Warszawie. Karetka utknęła w tłumie, ratownikom pomagał mężczyzna z dachu

Spis treści Akcja ratunkowa na Marszu Niepodległości. Mężczyzna kierował karetką z dachu

Groźna sytuacja miała miejsce w środę, 11 listopada, w ścisłym centrum Warszawy. Tysiące osób zgromadziły się w okolicach popularnej „Patelni” przy stacji metra Centrum, aby wziąć udział w Marszu Niepodległości. W pewnym momencie rozpoczęła się tam walka o zdrowie jednej z obecnych kobiet. Z ustaleń portalu Miejski Reporter wynika, że uczestniczka zgromadzenia nagle zasłabła i dostała ataku padaczki, co wymagało natychmiastowej reakcji służb.

Warunki do przeprowadzenia akcji ratunkowej były skrajnie trudne. Okolice ronda Romana Dmowskiego szczelnie wypełniali uczestnicy czekający na oficjalny start wydarzenia. Wezwany na miejsce zespół ratownictwa medycznego musiał powoli przebijać się przez gęsty tłum, pokonując trasę niemal centymetr po centymetrze.

Akcja ratunkowa na Marszu Niepodległości. Mężczyzna kierował karetką z dachu

Kiedy ambulans niemal całkowicie utknął wśród zgromadzonych ludzi, sprawę w swoje ręce wziął jeden ze świadków zdarzenia. Mężczyzna zauważył, że ratownicy nie są w stanie samodzielnie sforsować tłumu. Zdecydował się na nietypowe działanie i wspiął się na dach szybu windy prowadzącej na stację metra, aby stamtąd wesprzeć służby.

Obserwując teren z góry, świadek miał dokładny podgląd na całe otoczenie. Za pomocą zdecydowanych gestów zaczął pokazywać kierowcy ambulansu wolne przestrzenie i wytyczać optymalną trasę przejazdu w stronę chorej. Ta niecodzienna interwencja okazała się bardzo skuteczna, ponieważ ratownicy medyczni zdołali sprawnie dotrzeć do potrzebującej kobiety.

Zespół pogotowia od razu przystąpił do działania i udzielił poszkodowanej niezbędnej pomocy bezpośrednio na miejscu zdarzenia. Gdy stan pacjentki udało się ustabilizować, medycy bezpiecznie przenieśli kobietę do karetki i przetransportowali ją do szpitala.

Od wczesnych godzin przedpołudniowych w centralnych punktach stolicy panuje olbrzymi tłok. Osoby biorące udział w tegorocznym Marszu Niepodległości spotkały się na rondzie Dmowskiego, skąd punktualnie o godzinie 14:30 ruszyły w kierunku błoni Stadionu Narodowego. Uczestnicy wydarzenia maszerują wyznaczoną trasą prowadzącą przez Aleje Jerozolimskie oraz most Poniatowskiego.