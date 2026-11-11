Marsz Niepodległości w Warszawie. Tak świętowali uczestnicy na ulicach stolicy

PROF. DUDEK: NIE CHODZĘ NA MARSZE NIEPODLEGŁOŚCI! (z innej kamery trzeba wziac)

Stolica zgromadziła uczestników Marszu Niepodległości przybyłych z wielu regionów Polski.

Stołeczne trasy zdominowały narodowe barwy, szaliki, nakrycia głowy i patriotyczna symbolika.

W tłumie maszerujących obywateli obecni byli rozpoznawalni politycy oraz pasjonaci w historycznych przebraniach.

Marsz Niepodległości 2026 w Warszawie przyciągnął tłumy Polaków

Warszawa 11 listopada zamieniła się w morze biało-czerwonych barw. W Marszu Niepodległości uczestniczyli ludzie w różnym wieku – od najmłodszych, którzy przyszli z rodzicami, po seniorów. Wielu przyjechało specjalnie na tę okazję z odległych zakątków Polski.

Na ubraniach maszerujących dominowały narodowe symbole. Były flagi, szaliki, czapki, opaski, wianki i kotyliony. Niektórzy postawili na bardziej oryginalne stroje. Szczególną uwagę zwracał mężczyzna przebrany za husarza, który zapowiadał pokonanie całej trasy w zbroi.

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Karol Nawrocki i Jarosław Kaczyński na Marszu Niepodległości

W tegorocznym pochodzie można było spotkać także znane postacie życia publicznego. W Marszu Niepodległości uczestniczył prezydent Karol Nawrocki, a na ulicach pojawił się również prezes PiS Jarosław Kaczyński.

Dla jednych była to okazja do wspólnego uczczenia rocznicy odzyskania niepodległości, inni chcieli zamanifestować swoje poglądy

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Zdjęcia z Marszu Niepodległości. Rozpoznaj siebie w galerii

Przejrzyjcie galerię z Marszu Niepodległości 2026! Być może wśród uchwyconych przez fotografa osób są wasi znajomi, rodzina, a nawet wy sami. Rozpoznajecie kogoś na zdjęciach? Dajcie znać!