Husarz pojawił się na Marszu Niepodległości. "Przejdę całą trasę w zbroi!"

Współczesny husarz maszeruje 11 listopada

Nietypowy gość pojawił się podczas tegorocznego Marszu Niepodległości. Ulicami stolicy maszeruje mężczyzna w stroju husarza.

– Przyjechałem, żeby dumnie reprezentować husarię. Chcę promować historię Polski i wierność Bogu. Jestem wierny Polsce - powiedział mężczyzna naszemu reporterowi.

Jak zapowiada uczestnik w barwnej zbroi husarskiej zamierza przejść całą trasę przemarszu w zbroi - Bez żadnej przerwy – deklaruje.

"Husarz" przyjechał do Warszawy z okolic Łasku, to jego pierwszy Marsz Niepodległości.

Marsz Niepodległości 2026

W środę, 11 listopada w stolicy już po raz siedemnasty odbywa się Marsz Niepodległości organizowany przez środowiska narodowe. W tym roku w Święto Niepodległości uczestnicy wyruszają o godz. 14:30 z ronda Dmowskiego w samym centrum Warszawy, by przejść Alejami Jerozolimskimi oraz mostem Poniatowskiego na błonia Stadionu Narodowego.

W wydarzeniu zapowiedział swój udział prezydent Karol Nawrocki.

Śledz naszą relację na żywo pod tym adresem.

Tegoroczny marsz odbędzie się pod hasłem „Polak w Polsce gospodarzem” i ma miejsce w cieniu wielkiej tragedii, do której doszło w minioną sobotę w Krakowie. W zamachu terrorystycznym na Rynku Głównym zginęło 6 osób; 24-letni sprawca strzelał do przypadkowych ludzi z samochodu, wcześniej najprawdopodobniej zabił rodziców i siostrę w rodzinnym domu w Ostrowcu Świętokrzyskim. Sam zmarł dwa dni później w szpitalu po postrzeleniu przez policjantów.

Aby zapewnić bezpieczny przebieg tegorocznego wydarzenia do warszawskiego garnizonu policji skierowano dodatkowych funkcjonariuszy z innych województw.

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