Marsz Niepodległości 2026 w Warszawie. Uczestnicy mówią o powodach swojego przyjścia

Marsz Niepodległości 2026 oczami uczestników wydarzenia

Dziennikarz „Super Expressu” zapytał osoby biorące udział w środowym Marszu Niepodległości 2026 na stołecznych ulicach o ich przemyślenia. Co skłoniło zgromadzonych do dołączenia do tegorocznego pochodu w Warszawie i wspólnego świętowania?

Z Sandomierza specjalnie na tę uroczystość przybył pan Stanisław. Mężczyzna zaznacza, że obecność na warszawskim wydarzeniu odgrywa dla niego niezwykle istotną rolę. „Jakby trzeba było, przyszedłbym tu na kolanach. Czuję się patriotą i jest to dla mnie bardzo ważne” – podkreśla rozmówca „Super Expressu”.

W tłumie maszerujących znalazł się również reprezentujący Kujawy pan Edmund, który skomentował swoją obecność następująco.

„Jestem tutaj, abyśmy byli niepodlegli od Prusaków i Rosjan. Aby kochać Polskę i żeby postawą patriotyczną inspirować młodych. Mamy bardzo dużo do nadrobienia. Czuję, że brakuje nam zgody narodowej, a takie święta pomogą nam zbudować pomost między nami, Polakami” – mówił uczestnik.

Mieszkańcy warszawskiego Mokotowa oraz Śródmieścia, Wiktor i Olgierd, pojawili się na Marszu Niepodległości po raz trzeci. Z ich obserwacji wynika, że obecna odsłona zgromadziła większy tłum niż wcześniejsze, jednak mimo niedawnego zamachu w Krakowie nie czuli strachu przed wyjściem na ulice.

„Chcemy świętować naszą niepodległość. Jest więcej ludzi, więcej służb, ale ogólnie jest fajnie. Nie baliśmy się iść na marsz, nic a nic. Wiemy, że są tajniacy, policjanci, jest superbezpiecznie. Co ciekawe, nie ma tutaj tylko skrajnej prawicy. Są nawet grupy lewicowe, na przykład z Razem. Zapraszamy wszystkich naszych rówieśników” – opowiadają młodzi mężczyźni.

Marsz Niepodległości 2026 w Warszawie. Trasa i politycy na obchodach

Organizowany przez ugrupowania narodowe Marsz Niepodległości odbywa się w tym roku już po raz siedemnasty, a całemu wydarzeniu towarzyszy oficjalne hasło „Polak w Polsce gospodarzem”.

Zgromadzeni rozpoczęli przemarsz o godzinie 14:30 na rondzie Dmowskiego w Warszawie. Stamtąd tłum skierował się w stronę Alej Jerozolimskich oraz mostu Poniatowskiego, aby po trwającym około dwie godziny spacerze zakończyć trasę na błoniach Stadionu Narodowego.

Wśród uczestników tegorocznego pochodu pojawili się znani politycy, w tym prezydent RP Karol Nawrocki oraz lider Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński.

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