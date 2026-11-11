Marsz Niepodległości 2026 w Warszawie. Są oficjalne dane o frekwencji

Marsz Niepodległości 2026. Jaka była frekwencja w Warszawie?

Warszawski ratusz opublikował własne wyliczenia dotyczące liczby uczestników tegorocznego Marszu Niepodległości, który w środę przeszedł przez stolicę.

Jak przekazał dyrektor Stołecznego Centrum Bezpieczeństwa Jarosław Misztal, w stołecznej manifestacji uczestniczyło do 250 tys. ludzi. Taki wynik oznacza wyrównanie rekordowej frekwencji z 2018 roku, kiedy to dokładnie tyle samo osób świętowało na ulicach Warszawy setną rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości.

Zupełnie inne wyliczenia przedstawiają natomiast organizatorzy wydarzenia, którzy twierdzą, że dotychczasowy rekord został wyraźnie pobity, a w pochodzie szło od 500 tysięcy do nawet miliona uczestników. Pomijając te rozbieżności, tegoroczna frekwencja i tak znacznie przewyższyła ubiegłoroczną, gdyż stołeczny ratusz szacował tłum na około 100 tysięcy manifestujących.

Spokojny przebieg Marszu Niepodległości i baner na Moście Poniatowskiego

Zorganizowany w tym roku Marsz Niepodległości przebiegł w niezwykle spokojnej atmosferze. Pomimo ogromnej liczby uczestników funkcjonariusze policji nie odnotowali na trasie przemarszu żadnych poważniejszych incydentów.

Warszawskie zgromadzenie odbywało się w cieniu sobotnich wydarzeń z Krakowa, gdzie w wyniku zamachu terrorystycznego śmierć poniosło 6 osób. Sam napastnik zginął podczas wymiany ognia z policjantami, a śledczy zakładają, że przed przeprowadzeniem ataku prawdopodobnie zamordował także swoich rodziców oraz siostrę.

Niedawny dramat sprawił, że podczas zabezpieczania warszawskiego pochodu, w którym uczestniczył między innymi prezydent Karol Nawrocki, zastosowano specjalne środki bezpieczeństwa.

Na trasie przemarszu nie zabrakło jednak politycznych akcentów. Uczestnicy tegorocznej manifestacji wywiesili na Moście Poniatowskiego baner stylizowany na grę GTA z napisem „Gang Tuska atakuje”.

MARSZ NIEPODLEGŁOŚCI POCZĄTKIEM KOŃCA TUSKA?