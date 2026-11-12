Atak nożownika. 29-latek rzucił się na męża swojej znajomej

Atak nożownika na Pradze-Południe. 29-latek zaatakował męża znajomej

Groźny incydent miał miejsce kilka dni temu, tuż po godzinie 23. Do funkcjonariuszy policji wpłynęło wówczas zawiadomienie o napaści na mężczyznę, który przebywał w aucie razem ze swoją rodziną. Z ustaleń prowadzących sprawę wynika, że agresor posłużył się nożem i ranił swoją ofiarę, a chwilę później zaczął niszczyć należący do niej samochód.

Sprawca ataku doskonale znał swoją ofiarę. Zatrzymany 29-latek utrzymywał w przeszłości bliskie relacje towarzyskie z żoną poszkodowanego kierowcy. Tylko dzięki zdecydowanej i skutecznej obronie zaatakowanego mężczyzny nie doszło do tragedii, która mogła zakończyć się jego śmiercią.

Zaraz po odebraniu wezwania patrole ruszyły w teren, aby namierzyć sprawcę. Poszkodowany oraz naoczni świadkowie zdarzenia dokładnie opisali wygląd agresora. W krótkim czasie mundurowi wypatrzyli poszukiwanego 29-latka i dokonali jego zatrzymania, po czym przetransportowali go na komendę.

Nożownik z Pragi-Południe zdewastował samochód

Agresja sprawcy nie ograniczyła się wyłącznie do ataku na samego kierowcę, ponieważ ucierpiał również pojazd, w którym siedzieli bliscy poszkodowanego. Powstałe w ten sposób straty materialne wyceniono na kwotę około 10 tys. zł.

W związku z dewastacją mienia śledczy sformułowali wobec zatrzymanego osobny zarzut karny.

Zarzut usiłowania zabójstwa dla 29-latka z Warszawy

Śledczy z Prokuratury Rejonowej Warszawa-Praga Południe postawili zatrzymanemu łącznie dwa zarzuty. Główny z nich obejmuje usiłowanie zabójstwa w zamiarze ewentualnym oraz spowodowanie obrażeń ciała. Drugi dotyczy natomiast wspomnianego już wcześniej uszkodzenia pojazdu.

Przyjęta kwalifikacja prawna dotycząca zamiaru ewentualnego wskazuje, że w ocenie prokuratury sprawca nie musiał wcześniej planować morderstwa. Zdaniem śledczych 29-latek zdawał sobie jednak sprawę, że zadawanie ciosów nożem może skutkować śmiercią ofiary i w pełni akceptował takie ryzyko.

Za popełnione czyny podejrzanemu grozi najwyższy wymiar kary, czyli dożywotnie pozbawienie wolności. Ostateczną decyzję w kwestii motywacji i zamiarów oskarżonego podejmie sąd, który na ten moment zastosował wobec 29-latka trzymiesięczny areszt tymczasowy.