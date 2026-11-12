Dywersja na polskiej kolei i eksplozja pod pociągiem. Sprawca miał szpiegować dla Rosji

Obywatel Ukrainy oskarżony o dywersję na kolei i szpiegostwo dla Rosji

Jak poinformowało Centralne Biuro Śledcze Policji, stołeczny Sąd Okręgowy otrzymał właśnie akt oskarżenia dotyczący Volodymyra B. Śledczy zarzucają temu obywatelowi Ukrainy współpracę z wywiadem Federacji Rosyjskiej oraz udział w organizowaniu aktów dywersji.

Według oceny prokuratury najbardziej niebezpieczny incydent miał miejsce 15 listopada 2025 roku w miejscowości Mika na terenie powiatu garwolińskiego. Oskarżony odegrał w tym zdarzeniu bardzo istotną rolę.

Z ustaleń organów ścigania wynika, że dwaj inni obywatele Ukrainy, Oleksandr K. oraz Yevhenii I., umieścili ładunek wybuchowy na trasie kolejowej nr 7, która łączy Warszawę Wschodnią z Dorohuskiem. Materiał ten eksplodował w momencie, gdy nadjeżdżał pociąg towarowy.

Celem dywersantów padła kluczowa magistrala prowadząca prosto do granicy polsko-ukraińskiej. Ze względu na to, że szlak ten należy do infrastruktury krytycznej, jego zniszczenie mogło skutkować paraliżem w transporcie kolejowym. Zdaniem oskarżycieli działania te miały wywołać strach u wielu ludzi i wpłynąć na nastroje społeczne, dlatego nie można ich traktować jako zwykłego chuligańskiego wybryku.

Śledczy dowodzą, że Volodymyr B. wspierał Oleksandra K. oraz Yevheniiego I., którzy zostali uznani za bezpośrednich sprawców sabotażu. Jednocześnie mężczyzna miał brać udział w operacjach rosyjskiego wywiadu wymierzonych bezpośrednio w Polskę.

Polski kodeks karny bardzo surowo traktuje pomocnictwo w aktach terroru oraz pracę na rzecz obcych służb specjalnych. Ze względu na wagę tych zarzutów oskarżonemu obywatelowi Ukrainy grozi kara dożywotniego więzienia.

Groźba wykolejenia pociągu pod Puławami. Listy gończe za dywersantami

Prokuratura powiązała eksplozję w powiecie garwolińskim z innym niebezpiecznym incydentem na tej samej trasie kolejowej.

W okresie między 1 października a 16 listopada 2025 roku w miejscowości Gołąb, położonej w powiecie puławskim, na torach zainstalowano dwa specjalnie przygotowane obiekty z metalu.

Śledczy podkreślają, że specyficzna budowa tych elementów oraz sposób ich przymocowania do szyn mogły doprowadzić do wykolejenia jadących wagonów. Takie działanie wywołało bezpośrednie i niezwykle poważne zagrożenie dla całego ruchu na tym odcinku.

Bezpośrednio po dokonaniu aktów sabotażu Oleksandr K. i Yevhenii I. zbiegli z terytorium Polski. Prokurator wystawił już za nimi listy gończe, a także zainicjował międzynarodowe poszukiwania na podstawie europejskich nakazów aresztowania.

Dodatkowo za uciekinierami wydano tak zwane czerwone noty Interpolu, co oznacza najwyższy priorytet poszukiwań na świecie.