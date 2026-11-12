Drogowcy znowu wracają na ulicę Towarową - remont ma uchronić starzejący się wiadukt

Harmonogram prac i utrudnienia dla kierowców oraz pieszych

Prace budowlane będą prowadzone w dni wolne od pracy, aby w miarę możliwości ograniczyć utrudnienia w ruchu drogowym. Roboty podzielono na dwa etapy:

Od 13 do 16 listopada: naprawa chodnika po stronie zachodniej,

naprawa chodnika po stronie zachodniej, Od 20 do 23 listopada: prace po stronie wschodniej.

W obu przypadkach roboty rozpoczną się w piątki o godzinie 22:00 i potrwają do poniedziałku do godziny 5:00 rano. W czasie prowadzenia działań odnawiany chodnik zostanie całkowicie wyłączony z ruchu. Przechodnie będą kierowani na specjalnie wydzielony pas jezdni, co wymusi zwężenie ruchu samochodowego do jednego pasa. Podczas prac po stronie wschodniej utrudnienia zaczną się wcześniej, bo już na rondzie na Placu Zawiszy.

Dlaczego drogowcy znowu wracają na ulicę Towarową?

Niedawno na wiaduktach wymieniono nawierzchnię na wszystkich trzech pasach ruchu w obu kierunkach. Obecny remont chodników stanowi bezpośrednią kontynuację tych działań i wynika z zalecenia Instytutu Badawczego Dróg i Mostów. Odpowiednie wyrównanie oraz uszczelnienie nawierzchni ma na celu ograniczenie drgań wywoływanych przez przejeżdżające samochody, co przełoży się na wydłużenie żywotności starzejącej się konstrukcji.

Wiadukt czeka na wyburzenie. Odbudowa dopiero od 2027 roku

Pochodzące z lat 60. i 70. obiekty są w złym stanie technicznym i od dawna kwalifikują się do pełnej rozbiórki. Choć miasto posiadało gotową dokumentację oraz pozwolenie na budowę już w 2019 roku, inwestycję wstrzymał brak zgody ze strony kolejowej spółki PKP. Kompleksowa odbudowa zostanie skoordynowana z przebudową Dworca Wschodniego, co nastąpi nie wcześniej niż w 2027 roku.

Do czasu rozpoczęcia docelowej inwestycji na wiadukcie obowiązuje szereg obostrzeń mających zapewnić bezpieczeństwo użytkowania:

ograniczenie dopuszczalnej masy pojazdów do 3,5 tony ,

, stałe wyłączenie z ruchu lewego pasa na obu jezdniach,

na obu jezdniach, spowolnienie ruchu tramwajów do 10 km/h z zakazem zatrzymywania się i gwałtownego hamowania na wiadukcie.

W związku z obostrzeniami dla tramwajów wybudowano nowe platformy przystankowe na wysokości ulicy Srebrnej oraz Muzeum Kolejnictwa, które zastąpiły dawne stanowiska przy Placu Zawiszy. Obiekt na Towarowej to jeden z ostatnich tak starych wiaduktów w stolicy czekających na pełną modernizację, po tym jak w ostatnich latach przebudowano między innymi obiekty Trasy Łazienkowskiej, wiadukt na Marywilskiej czy nowy most nad Kanałem Żerańskim.