Atak gazem pieprzowym przy Złotych Tarasach w Warszawie. Agresorzy zaczepiali przechodniów

Atak gazem pieprzowym w centrum Warszawy przy Złotych Tarasach

W samym centrum stolicy doszło do niebezpiecznego incydentu. W piątek, 6 listopada, chwilę przed godziną 21 do funkcjonariuszy z Oddziału Specjalistycznego straży miejskiej wpłynęło wezwanie dotyczące grupy młodych mężczyzn zaczepiających ludzi w pobliżu Złotych Tarasów.

Według zgłoszenia jeden z napastników pryskał gazem pieprzowym w przypadkowych przechodniów. Strażnicy miejscy, którzy pojawili się w tym rejonie, w okolicach przystanku autobusowego natrafili na jedną z ofiar. Na chodniku leżał tam mężczyzna poszkodowany w wyniku rozpylenia substancji.

W momencie, gdy pierwsi funkcjonariusze zajmowali się poszkodowanym, kolejny patrol straży miejskiej ruszył na poszukiwania sprawców. Podczas przeszukiwania pobliskiego terenu świadkowie zajścia wskazali dwóch mężczyzn zamieszanych w ten atak, których strażnicy natychmiast ujęli.

Straż miejska w Warszawie zatrzymała sprawców ataku gazem

Służby zdołały także zabezpieczyć przedmiot użyty do ataku, w czym dużą rolę odegrał ochroniarz ze Złotych Tarasów. Na terenie centrum handlowego, w jednym ze śmietników, znaleziono wyrzuconą półlitrową butlę z gazem pieprzowym.

Podczas trwania akcji do funkcjonariuszy podszedł następny przechodzień, który także został zaatakowany gazem. Mimo to ani ofiary, ani obserwatorzy zdarzenia nie byli w stanie z całą pewnością określić, który konkretnie z zatrzymanych odpowiada za poszczególne ataki.

Wezwane na miejsce zdarzenia pogotowie ratunkowe zajęło się poszkodowanymi, a obok medyków pojawił się również patrol policji. W trakcie sprawdzania tożsamości ujętych okazało się, że jeden z zatrzymanych młodych mężczyzn jest nieletni. Strażnicy miejscy przekazali obu sprawców oraz wszystkie zgromadzone ustalenia w ręce policjantów.

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