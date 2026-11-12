Zabójstwo na Mazowszu. W domu znaleziono ciało, 27-latce grozi dożywocie

Ciało 32-latka znaleziono 7 listopada 2026 roku na terenie jednej z posesji w gminie Drobin.

Policjanci zatrzymali 27-letnią kobietę. Badanie wykazało, że miała blisko 2,5 promila alkoholu w organizmie.

Kobieta usłyszała zarzut zabójstwa i została tymczasowo aresztowana na trzy miesiące.

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Tragedia w gminie Drobin. Znaleziono ciało 32-latka

Wszystko wydarzyło się 7 listopada. Płoccy policjanci dostali zgłoszenie o śmierci 32-letniego mężczyzny w jednym z domów w gminie Drobin. Kiedy funkcjonariusze przyjechali na miejsce, zobaczyli ciało z widocznymi ranami.

Na posesji zatrzymali 27-letnią kobietę. Była pijana – alkomat wykazał blisko 2,5 promila alkoholu w jej organizmie. Na miejscu pracowali policjanci i prokurator. Ciało mężczyzny zabezpieczono do sekcji zwłok.

27-latka podejrzana o zabójstwo

Kobieta usłyszała zarzut zabójstwa. Sąd przychylił się do wniosku prokuratora i zdecydował, że najbliższe trzy miesiące spędzi w tymczasowym areszcie. Jeśli zostanie skazana, może trafić do więzienia nawet na dożywocie.

- Śledztwo w tej sprawie prowadzi Prokuratura Rejonowa w Sierpcu - przekazała kom. Monika Jakubowska.