Ważne skrzyżowanie na stołecznej Pradze zostanie częściowo zamknięte na ponad tydzień

Nowa organizacja ruchu na ulicy Okrzei

Kolejna faza prac rozpocznie się w piątek 13 listopada około godziny 10:00. Drogowcy skupią się na przebudowie połączenia ulicy Okrzei z Wybrzeżem Szczecińskim. W tym miejscu powstaną nowe chodniki, dwukierunkowa droga dla rowerów oraz nowoczesna sygnalizacja świetlna.

W związku z prowadzanymi robotami wprowadzona zostanie czasowa organizacja ruchu, która wymusi na kierowcach i pieszych spore zmiany w codziennym przemieszczaniu się:

Zwężenie jezdni: wygrodzona zostanie połowa szerokości jezdni ulicy Okrzei na odcinku między Wybrzeżem Szczecińskim a ulicą Panieńską.

wygrodzona zostanie połowa szerokości jezdni ulicy Okrzei na odcinku między Wybrzeżem Szczecińskim a ulicą Panieńską. Tymczasowy przejazd od strony ZOO: kierowcy jadący od strony ogrodu zoologicznego skręcą w ulicę Okrzei, poruszając się po tymczasowej jezdni wytyczonej w miejscu obecnej wyspy.

kierowcy jadący od strony ogrodu zoologicznego skręcą w ulicę Okrzei, poruszając się po tymczasowej jezdni wytyczonej w miejscu obecnej wyspy. Zasady ruchu na ulicy Panieńskiej: ulica odzyska połączenie z Okrzei, jednak możliwy będzie wyłącznie wyjazd na Okrzei. Obowiązywać będzie całkowity zakaz skrętu z ulicy Okrzei w Panieńską.

ulica odzyska połączenie z Okrzei, jednak możliwy będzie wyłącznie wyjazd na Okrzei. Obowiązywać będzie całkowity zakaz skrętu z ulicy Okrzei w Panieńską. Zamknięte przejście i przejazd: przejście dla pieszych oraz przejazd rowerowy przez ulicę Okrzei zostaną zamknięte. Piesi i cykliści będą kierowani na drugą stronę Wybrzeża Szczecińskiego.

Jak długo potrwają utrudnienia na Pradze?

Tymczasowa organizacja ruchu ma obowiązywać nieco ponad tydzień. Jeśli roboty przebiegną zgodnie z harmonogramem, wykonawca planuje oddać przebudowany odcinek pomiędzy Wybrzeżem Szczecińskim a ulicą Panieńską w poniedziałek 23 listopada.

Metamorfoza w ramach Nowego Centrum Warszawy

Na modernizowanym fragmencie ulicy Okrzei wykonano już nowy chodnik oraz ścieżkę rowerową, a wzdłuż drogi przybywa zieleni i nowych drzew. Obecnie jezdnia na tym terenie jest zwężona, a prowadzenie prac wymagało również wprowadzenia zakazu parkowania.

Całe przedsięwzięcie stanowi element projektu Nowe Centrum Warszawy. Odcinek ulicy Okrzei położony między Wybrzeżem Szczecińskim a ulicą Jagiellońską ma zmienić swój dotychczasowy charakter. Docelowo ulica pozostanie jednokierunkowa z jednym pasem ruchu dla samochodów i autobusów, ale zyska szerokie deptaki, dwukierunkową trasę dla rowerzystów oraz bogatą zieleń i elementy małej architektury.