Korupcja w stołecznej policji. Funkcjonariusz warszawskiej komendy tymczasowo aresztowany

Akcja zatrzymania mundurowego to bezpośredni efekt pracy śledczych z Biura Spraw Wewnętrznych Policji. Zgodnie z oficjalnym komunikatem opublikowanym za pośrednictwem mediów społecznościowych, postępowanie toczy się na gruncie prawnokarnym, a nadzór nad nim sprawują prokuratorzy.

− Funkcjonariusze Biura Spraw Wewnętrznych Policji KGP zatrzymali policjanta Komendy Rejonowej Policji Warszawa I w związku z podejrzeniem popełnienia przestępstwa. W tej sprawie prowadzone jest śledztwo prokuratury. Na podstawie zebranego materiału dowodowego, sąd podjął decyzję o jego tymczasowym aresztowaniu. W związku z zaistniałą sytuacją Komendant Rejonowy Policji Warszawa I podjął decyzję o zawieszeniu funkcjonariusza w obowiązkach służbowych − czytamy na profilu policji.

Zarzuty dla policjanta KRP Warszawa I

Mundurowy pełniący służbę w warszawskiej jednostce nie jest jedyną osobą pozbawioną wolności w tej sprawie, ponieważ organy ścigania ujęły także innych podejrzanych. Łącznie zarzuty o charakterze karnym przedstawiono czworgu zatrzymanym. Z informacji przekazanych przez śledczych wynika, że główne wątki dochodzenia skupiają się na przestępstwach korupcyjnych oraz nielegalnym udostępnianiu tajnych akt z innych postępowań osobom do tego nieuprawnionym.

Nowe światło na ten proceder rzucił w wywiadzie dla Radia Eska przedstawiciel prokuratury nadzorującej śledztwo.

− Mogę potwierdzić, że w tej sprawie zarzuty łącznie usłyszały cztery osoby, z czego jeden funkcjonariusz policji. Funkcjonariusz policji usłyszał zarzuty związane z przestępstwem o charakterze korupcyjnym i zarzut dotyczący ujawniania materiału toczących się postępowań. To jest świeża sprawa kilkumiesięczna, powiedziałbym tak − przekazał Remigiusz Hynke z Prokuratury Okręgowej Warszawa-Praga.

Rozwojowe śledztwo przeciwko mundurowemu

Obecnie oskarżyciele odmawiają podawania jakichkolwiek detali dotyczących dokładnego przebiegu przestępczego procederu oraz udziału w nim pozostałych aresztowanych osób. Wiadomo wyłącznie, że postępowanie ma charakter wielowątkowy i bardzo dynamiczny, w związku z czym służby cały czas weryfikują zebrane dowody. Na podstawie dotychczasowych ustaleń sądu zatrzymany mundurowy został umieszczony w areszcie śledczym, a jego praca w strukturach stołecznego garnizonu uległa natychmiastowemu zawieszeniu.

Akcja CBŚP w Jankach