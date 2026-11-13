Świetne wieści! Oddychamy dziś czystym powietrzem w Warszawie

Jakość powietrza w stolicy jest dzisiaj bardzo dobra i dobra na wszystkich stacjach pomiarowych. Odczuwalny chłód oraz temperaturę sięgającą około 5°C rekompensuje nam sprawne przewietrzanie miasta. Wiatr zapobiega gromadzeniu się dymu z domowych pieców oraz spalin z rur wydechowych tuż przy ziemi, dzięki czemu drobne cząsteczki brudu szybko się rozpraszają.

To doskonały moment na przewietrzenie mieszkań, wyjście na spacer z dziećmi czy jesienny trening w parku. Bez względu na to, czy w planach jest aktywność na Polu Mokotowskim, czy krótka przechadzka po osiedlu, można bezpiecznie oddychać pełną piersią.

Jak odczytywać dzisiejsze (13.11) dane względem norm pyłów PM10 i PM2.5?

Aby dobrze ocenić jakość powietrza, warto odnieść pomiary do oficjalnych polskich norm. Dobowy poziom dopuszczalny dla pyłu PM10 wynosi 50 µg/m³ (gdzie µg/m³ oznacza mikrogramy w każdym metrze sześciennym powietrza), natomiast roczny poziom odniesienia dla pyłu PM2.5 to 20 µg/m³. Dzisiejsze odczyty na warszawskich stacjach są niskie i wynoszą zaledwie od 20% do 44% dobowego limitu pyłu PM10.

Oto szczegółowe pomiary zarejestrowane na poszczególnych stacjach w mieście:

Warszawa, Al. Niepodległości (godz. 10:00): PM10: 19.4 µg/m³, PM2.5: 15.1 µg/m³

(godz. 10:00): PM10: 19.4 µg/m³, PM2.5: 15.1 µg/m³ Warszawa, ul. Tołstoja (godz. 09:00): PM10: 15.8 µg/m³, PM2.5: 13.3 µg/m³

(godz. 09:00): PM10: 15.8 µg/m³, PM2.5: 13.3 µg/m³ Warszawa, ul. Wokalna (godz. 10:00): PM10: 16.2 µg/m³, PM2.5: 14.3 µg/m³

(godz. 10:00): PM10: 16.2 µg/m³, PM2.5: 14.3 µg/m³ Warszawa, ul. Kondratowicza (godz. 10:00): PM10: 17.9 µg/m³, PM2.5: 13.3 µg/m³

(godz. 10:00): PM10: 17.9 µg/m³, PM2.5: 13.3 µg/m³ Warszawa, ul. Chrościckiego (godz. 10:00): PM10: 19.3 µg/m³, PM2.5: 17.4 µg/m³

(godz. 10:00): PM10: 19.3 µg/m³, PM2.5: 17.4 µg/m³ Warszawa, ul. Bajkowa (godz. 10:00): PM10: 21.9 µg/m³, PM2.5: 15.9 µg/m³

(godz. 10:00): PM10: 21.9 µg/m³, PM2.5: 15.9 µg/m³ Warszawa, ul. Grochowska (godz. 09:00): PM10: 11.0 µg/m³, PM2.5: 10.5 µg/m³

(godz. 09:00): PM10: 11.0 µg/m³, PM2.5: 10.5 µg/m³ Warszawa, Al. Solidarności (godz. 09:00): PM10: 9.9 µg/m³, PM2.5: 9.7 µg/m³

Najwyższą wartość PM10 zanotowano przy ul. Bajkowej (21.9 µg/m³), co stanowi niespełna 44% limitu dobowego. Z kolei najniższe stężenia zaobserwowano przy Al. Solidarności (9.9 µg/m³). Wszystkie wyniki mieszczą się w normie i gwarantują pełne bezpieczeństwo.

Co to jest smog i jak dbać o zdrowie?

Smog to po prostu toksyczna mgła, która powstaje z połączenia wilgoci w powietrzu z dymem z kominów oraz spalinami z rur wydechowych. W chłodniejsze dni te drobne, niewidoczne dla oka cząsteczki brudu mogą opadać blisko ziemi i trafiać do naszych płuc. Złota zasada każdego mieszkańca brzmi: zawsze sprawdzaj aktualny wskaźnik jakości powietrza przed wyjściem na trening lub spacer, szczególnie w przypadku dzieci, seniorów oraz osób z problemami zdrowotnymi.