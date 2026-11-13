Mężczyzna raniony na Pradze karabinkiem pneumatycznym. Stało się to w bardzo nietypowy sposób

Karabinek spadł "z nieba"

Szokujące zdarzenie miało miejsce na warszawskiej Pradze-Północ. Policjantów zaalarmował tam ranny przechodzień, na którego z dużej wysokości spadł... karabinek pneumatyczny. Pokrzywdzony doznał obrażeń nogi wymagających doraźnej pomocy lekarskiej.

Po przybyciu na miejsce służb okazało się, że do karabinka przymocowana była butla na sprężone powietrze, która zwiększyła siłę uderzenia. Ranny wskazał policjantom okno na siódmym piętrze jednego z budynków, jako miejsce, z którego ktoś wyrzucił broń.

Mężczyzna został przewieziony karetką do szpitala, a policjanci udali się do wytypowanego mieszkania. Drzwi do niego były szeroko otwarte, jednak nikogo w środku nie zastali. Mundurowi na parapecie znaleźli pudełko ze śrutem oraz taką samą butlę na sprężone powietrze, jaką zabezpieczyli na chodniku przed budynkiem.

Zrzucił karabinek i pijany wsiadł do auta

W czasie czynności służb do mieszkania powrócił 30-letni lokator, który był pod wpływem alkoholu. Przyznał, że to on wyrzucił karabinek przez okno. Został zatrzymany do wyjaśnienia.

Alkomat zastosowany wobec podejrzanego na komendzie wykazał, że mężczyzna miał w wydychanym powietrzu ponad pół promila alkoholu. Okazało się też, że po incydencie z karabinkiem uciekł BMW z miejsca zamieszkania i doprowadził do kolizji przy ulicy Radzymińskiej, a potem uderzył w bramę wjazdową parkingu podziemnego przy ulicy Ząbkowskiej na Pradze Północ.

Mężczyzna usłyszał zarzuty za narażenie 49-latka na bezpośrednie niebezpieczeństwo i uszkodzenie ciała oraz kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwości, za co grozi mu kara do 5 lat pozbawienia wolności. Odpowie też za spowodowanie kolizji drogowej.

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