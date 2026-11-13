Groził powtórką z masakry w Krakowie. Policja zatrzymała 57-latka po telefonie do fundacji

Groźby w warszawskiej fundacji po masakrze w Krakowie

Gdy cały kraj wciąż przetwarzał informacje o brutalnym ataku uzbrojonego sprawcy w Krakowie, w stolicy miał miejsce kolejny groźny incydent. W poniedziałek, 9 listopada, 57-letni mężczyzna skontaktował się telefonicznie z fundacją z branży ubezpieczeniowej, której biuro mieści się na warszawskim Mokotowie.

Podczas połączenia rozmówca nagle poruszył temat krakowskiego dramatu. Charakter jego wypowiedzi był na tyle niebezpieczny, że personel placówki natychmiast zdecydował o powiadomieniu odpowiednich służb.

„Z jego słów wynikało, że rozważa możliwość podobnego działania” – relacjonuje asp. szt. Marta Haberska z mokotowskiej policji.

Funkcjonariusze nie mieli pewności, czy dzwoniący faktycznie planuje wcielić swoje groźby w życie. W kontekście ostatnich tragicznych wydarzeń mundurowi nie mogli jednak zignorować takiego ostrzeżenia i potraktowali sprawę priorytetowo.

Policja z Mokotowa zatrzymała 57-latka pod Warszawą

Śledczy odebrali zeznania od świadków zdarzenia oraz zabezpieczyli zapis audio z groźnej rozmowy telefonicznej. Pozwoliło to na szczegółowe zbadanie słów wypowiedzianych przez 57-latka, a do działań operacyjnych i poszukiwawczych włączyli się mokotowscy kryminalni.

Mundurowi szybko zidentyfikowali podejrzanego oraz namierzyli adres, pod którym przebywał. Ślady prowadziły do jednej z podwarszawskich miejscowości, gdzie policjanci wytropili i zatrzymali mężczyznę niedaleko jego własnego domu.

Zarzuty za wywołanie fałszywego alarmu. 57-latkowi grozi 8 lat więzienia

W trakcie czynności zatrzymany 57-latek starał się usprawiedliwić swój czyn przed funkcjonariuszami. Jako powód podawał skomplikowane położenie życiowe, jednocześnie zarzekając się, że nie planował wyrządzić nikomu żadnej krzywdy.

Takie tłumaczenia nie uchroniły go jednak przed odpowiedzialnością karną, ponieważ śledczy przedstawili mu oficjalny zarzut wywołania fałszywego alarmu. Decyzją prokuratora podejrzany został objęty dozorem policyjnym, a za popełnione przestępstwo grozi mu kara od pół roku do nawet ośmiu lat pozbawienia wolności.

Nadzór nad prowadzonym śledztwem sprawuje Prokuratura Rejonowa Warszawa-Mokotów.

Stróże prawa po raz kolejny apelują o rozwagę i podkreślają, że nawet nieprzemyślane deklaracje, za którymi nie stoją realne czyny, rodzą surowe konsekwencje prawne. W obliczu dramatu z Krakowa służby są zobowiązane do drobiazgowej weryfikacji każdego sygnału o potencjalnym zamachu.