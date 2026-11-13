Catering świąteczny Magdy Gessler 2026. Ile kosztują pierogi, uszka i barszcz? Ceny mogą zaskoczyć!

Catering świąteczny Magdy Gessler. Czy jest już oferta na 2026 rok?

Restauracja U Fukiera, należąca do Magdy Gessler, od lat przygotowuje specjalną ofertę na Boże Narodzenie. W świątecznym menu można znaleźć tradycyjne dania, które trafiają na polskie stoły podczas Wigilii. Są wśród nich m.in. barszcz czerwony, uszka, pierogi, ryby oraz świąteczne ciasta.

Na ten moment nie ma jednak jeszcze potwierdzonego, aktualnego cennika cateringu bożonarodzeniowego na tegoroczne święta. Na stronie restauracji znajduje się natomiast oferta świąteczna obejmująca m.in. barszcz czerwony, uszka, pierogi, ryby i ciasta.

Tyle kosztował catering świąteczny Magdy Gessler w 2025 roku

Chociaż tegoroczny cennik nie został jeszcze potwierdzony, można sprawdzić, ile klienci musieli zapłacić za wybrane świąteczne przysmaki w poprzednim roku. Ceny nie należały do najniższych, szczególnie jeśli ktoś planował zamówić kilka różnych potraw na wigilijny stół. Więcej o cenach tutaj: Świąteczny catering Magdy Gessler. Tyle zapłacisz za uszka i barszcz. Internauci oburzeni .

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Catering Wielkanocny Magdy Gessler 2026. Ceny zwalają z nóg

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Catering świąteczny. Wygoda ma swoją cenę

Zamawianie cateringu na Boże Narodzenie staje się coraz popularniejszym rozwiązaniem. Nic dziwnego – przygotowanie 12 tradycyjnych potraw wymaga czasu, cierpliwości i sporych zakupów. Gotowe dania pozwalają zaoszczędzić wiele godzin spędzonych w kuchni, a także uniknąć stresu związanego z organizacją świąt.

Catering ma jednak również swoje minusy. Przede wszystkim trzeba liczyć się z dodatkowymi wydatkami, a zamówienie całego zestawu dań może okazać się droższe niż samodzielne gotowanie. Nie bez znaczenia jest też fakt, że nie każdy lokal oferuje możliwość dowolnego dopasowania porcji czy składu potraw.

Magda Gessler od lat przyciąga miłośników dobrej kuchni

Magda Gessler to jedna z najbardziej rozpoznawalnych postaci polskiej gastronomii. Popularność przyniósł jej nie tylko talent kulinarny, ale również program „Kuchenne rewolucje”, w którym od lat pomaga restauratorom ratować ich lokale.

Dodatkowo kobieta prowadzi i współtworzy restauracje, a jedną z najbardziej znanych jest warszawska restauracja U Fukiera, kojarzona z tradycyjną polską kuchnią i eleganckim podaniem potraw. Jej nazwisko stało się więc rozpoznawalną marką, a przygotowywane pod jej szyldem dania wzbudzają zainteresowanie osób, które chcą spróbować kuchni sygnowanej przez znaną restauratorkę.