Zarabiają ponad 15 tys. zł. Ta miejscowość to oaza bogactwa w Polsce!

To oaza wysokich zarobków. GUS pokazał dane

Podkowa Leśna znalazła się na szczycie zestawienia miejscowości z najwyższymi przeciętnymi wynagrodzeniami w Polsce. Jak wynika z danych Głównego Urzędu Statystycznego przytoczonych przez Business Insider, w maju 2026 r. średnie zarobki wynosiły tam aż 15 468 zł brutto miesięcznie. To kwota, która zdecydowanie przewyższa przeciętne wynagrodzenie w kraju.

Dla porównania średnia krajowa w tym samym miesiącu wynosiła około 9,2 tys. zł brutto. Oznacza to, że przeciętne wynagrodzenie w Podkowie Leśnej było wyższe o ponad 6 tys. zł. Miejscowość wyprzedziła pod tym względem nawet wiele dużych polskich miast.

Nie każdy mieszkaniec zarabia 15 tys. zł

Wysoka średnia wynagrodzeń nie oznacza jednak, że każdy mieszkaniec Podkowy Leśnej otrzymuje co miesiąc ponad 15 tys. zł. W maju 2026 r. mediana wynagrodzeń w tej miejscowości wynosiła 10 020 zł brutto. To oznacza, że połowa pracowników zarabiała mniej, a druga połowa więcej od tej kwoty.

Różnica między średnią a medianą wynosiła aż 5449 zł. Jest to jedna z największych dysproporcji w kraju. Tak duży odstęp może wskazywać na obecność osób osiągających bardzo wysokie dochody, które znacząco podnoszą średnią dla całej miejscowości.

Dalsza część artykułu znajduje się pod galerią.

Tu zarobki sięgają nawet 53 tys. zł miesięcznie

5

Podkowa Leśna wyróżnia się na tle Polski

Dane pokazują, że Podkowa Leśna należy do miejsc, w których wynagrodzenia są wyjątkowo wysokie. Nie tylko średnia, ale również mediana przekracza tam poziom odnotowany w skali całego kraju.

Według danych GUS przytoczonych przez Business Insider w maju 2026 r. mediana wynagrodzeń w Polsce wynosiła około 7,6 tys. zł brutto. W Podkowie Leśnej było to ponad 10 tys. zł brutto.