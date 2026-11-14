Brutalny napad w Wyszkowie. Zamaskowany mężczyzna przyłożył kobiecie nóż do szyi

Do rozboju doszło 5 listopada wieczorem w Wyszkowie.

Napastnik groził kobiecie nożem i ukradł jej torebkę z pieniędzmi oraz dokumentami.

Podejrzany 24-latek został tymczasowo aresztowany. Grozi mu kara do 20 lat więzienia.

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Napad z nożem w Wyszkowie. Sprawca ukradł kobiecie 5 tys. złotych

Zdarzenie miało miejsce w Wyszkowie, wieczorem 5 listopada. Na idącą kobietę napadł zamaskowany sprawca w czarnym ubraniu, który przyłożył jej nóż do szyi. Napastnik wyrwał ofierze torebkę i zbiegł z miejsca przestępstwa. Łupem agresora padło około 5 tys. złotych w gotówce, karta płatnicza, a także prawo jazdy i dowód osobisty.

Zatrzymanie 24-letniego Kacpra S.

Ustalenie napastnika było możliwe dzięki pracy funkcjonariuszy oraz pomocy pokrzywdzonej. Policjanci zatrzymali 24-letniego Kacpra S. Mężczyzna został przewieziony do prokuratury, gdzie przedstawiono mu zarzuty rozboju z użyciem noża oraz kradzieży pieniędzy, dokumentów i karty płatniczej. Podejrzany nie przyznał się do zarzucanych mu czynów. Odmówił również składania wyjaśnień.

Za rozbój grozi 20 lat więzienia

Na wniosek śledczych sąd zastosował wobec Kacpra S. środek zapobiegawczy w postaci trzymiesięcznego aresztu. Mężczyźnie grozi teraz surowa kara, ponieważ za popełnione przestępstwa może spędzić w więzieniu od 3 do 20 lat. Postępowanie w tej sprawie nadzoruje Prokuratura Rejonowa w Wyszkowie.