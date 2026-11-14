Ponad 130 członków komisji wyborczych z zarzutami. Chodzi o wybory prezydenckie

Zarzuty usłyszało już ponad 130 członków obwodowych komisji wyborczych.

Śledczy zarzucają im nieumyślne niedopełnienie obowiązków podczas liczenia głosów i sporządzania protokołów.

Podejrzanym grozi grzywna, ograniczenie wolności albo do dwóch lat więzienia.

WYBORY NIEWAŻNE? DUBOIS O LICZENIU GŁOSÓW

Błędy przy liczeniu głosów. Prokuratura stawia zarzuty

Śledztwo prowadzi Prokuratura Okręgowa w Siedlcach. Jak poinformował w piątek jej rzecznik Bartłomiej Świderski, zarzuty usłyszało już ponad 130 członków obwodowych komisji wyborczych. W ostatnich tygodniach przesłuchano kolejnych podejrzanych.

Sprawa dotyczy drugiej tury wyborów prezydenckich w 2025 roku. Według ustaleń śledczych członkowie komisji mieli nierzetelnie przeliczyć głosy ważne i nieważne, a następnie błędnie sporządzić protokoły wyborcze.

Prokuratura uważa, że podejrzani nieumyślnie nie dopełnili obowiązków, które ciążyły na nich jako na funkcjonariuszach publicznych odpowiedzialnych za prawidłowy przebieg głosowania i przestrzeganie przepisów wyborczych.

Wyniki wyborów zostały zniekształcone?

Według prokuratury nieprawidłowości wyrządziły istotną szkodę interesowi publicznemu, związanemu z prawidłowością wyborów, a także interesowi prywatnemu kandydatów na urząd prezydenta RP.

Wcześniejsze ustalenia śledczych wskazywały, że błędy przy przeliczaniu głosów i sporządzaniu protokołów zniekształciły wyniki wyborcze Karola Nawrockiego lub Rafała Trzaskowskiego w poszczególnych komisjach.

Zarzuty objęły przewodniczących komisji, ich zastępców oraz pozostałych członków. Nieprawidłowości dotyczyły między innymi komisji w Mińsku Mazowieckim, Bychawie, Magnuszewie, Radomiu, Lublinie i Łaskarzewie.

Już wcześniej kilkadziesiąt osób usłyszało zarzuty

We wrześniu 2025 roku siedlecka prokuratura informowała, że podejrzanych było już 68 osób. Wówczas 40 z nich przyznało się do winy i złożyło wyjaśnienia.

Śledczy skierowali również do Sądu Rejonowego w Węgrowie akt oskarżenia przeciwko sześciu członkom Obwodowej Komisji Wyborczej nr 4 w Stoczku w powiecie węgrowskim. Wobec kolejnych trzech osób z tej komisji złożono wniosek o warunkowe umorzenie postępowania.

Za zarzucany czyn grozi grzywna, kara ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do dwóch lat. Postępowanie w sprawie pozostałych podejrzanych nadal trwa.