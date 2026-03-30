Członkowie OKW źle policzyli głosy w wyborach prezydenckich. Prokuratura zakończyła postępowanie

Prokuratura Okręgowa Warszawa-Praga zakończyła postępowanie dotyczące nieprawidłowości w liczeniu głosów w II turze wyborów Prezydenta RP w 2025 roku.

Dziewięciu członkom komisji wyborczej w Kobyłce postawiono zarzuty nieumyślnego błędnego przypisania 110 głosów.

Podejrzani przyznali się do winy i złożyli wnioski o warunkowe umorzenie postępowania.

Błąd OKW przy liczeniu głosów w wyborach prezydenckich

23 marca 2026 roku prokuratura skierowała do Sądu Rejonowego w Wołominie wniosek o warunkowe umorzenie postępowania wobec wszystkich dziewięciu członków komisji.

Jak ustalono w trakcie śledztwa, członkowie komisji nie działali celowo. Błąd wynikał z niedopatrzenia i zastosowania niewłaściwego sposobu liczenia głosów, który był niezgodny z przepisami Kodeksu wyborczego. W praktyce oznaczało to poważną pomyłkę - 110 ważnie oddanych głosów na Rafała Trzaskowskiego zostało przypisanych jego kontrkandydatowi, Karolowi Nawrockiemu.

Prokuratura uznała, że członkowie komisji nie dopełnili swoich obowiązków, ale zrobili to nieumyślnie, czyli bez zamiaru popełnienia przestępstwa. Zarzuty w tej sprawie dotyczą niedopełnienia obowiązków przez funkcjonariuszy publicznych, co jest przestępstwem opisanym w Kodeksie karnym.

Przyznali się do winy, sprawa umorzona

Wszyscy podejrzani przyznali się do popełnienia zarzucanych im czynów. Złożyli także wnioski o warunkowe umorzenie postępowania.

"Warunkowe umorzenie postępowania jest możliwe w przypadku przestępstwa zagrożonego karą nie przekraczającą 5 lat pozbawienia wolności, a także jeżeli wina i społeczna szkodliwość czynu nie są znaczne, okoliczności jego popełnienia nie budzą wątpliwości, a postawa sprawcy niekaranego za przestępstwo umyślne, jego właściwości i warunki osobiste oraz dotychczasowy sposób życia uzasadniają przypuszczenie, że pomimo umorzenia postępowania będzie przestrzegał porządku prawnego, w szczególności nie popełni przestępstwa" - przekazała prok. Karolina Staros, rzeczniczka Prokuratury Okręgowej Warszawa-Praga w Warszawie.

