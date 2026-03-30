Wydalono 15 obywateli Gruzji. Na liście przestępstw rozboje i kradzieże

Zuzanna Sekuła
2026-03-30 9:30

Straż Graniczna wspólnie z unijną agencją Frontex przeprowadziła procedurę przymusowej deportacji 15 obywateli Gruzji. Cudzoziemcy musieli opuścić terytorium Polski ze względu na popełnione przestępstwa, w tym naruszenia nietykalności na tle seksualnym, brutalne pobicia oraz kradzieże z użyciem przemocy.

Wydalenie 15 Gruzinów z terytorium Polski

Wspólne działania polskiej Straży Granicznej oraz unijnej agencji Frontex doprowadziły do zorganizowanej 26 marca akcji przymusowego odesłania grupy obcokrajowców. Według informacji przekazanych przez pograniczników, z łódzkiego portu lotniczego odleciał samolot z 15 Gruzinami na pokładzie, którzy zostali zmuszeni do powrotu do swojej ojczyzny. Sześciu deportowanych mężczyzn przekazali do wydalenia funkcjonariusze z Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej.

O tym huczy cały świat. Historia grabieży jak z Luwru. Gruzin ukradł starodruki…

Przestępstwa doprowadziły do deportacji Gruzinów

Powodem podjęcia tak radykalnych kroków był niezwykle obszerny rejestr przewinień, jakich dopuścili się wspomniani obcokrajowcy podczas pobytu na terytorium naszego kraju. Oprócz wymienionych już wcześniej napaści na tle seksualnym, brutalnych pobić i kradzieży rozbójniczych, część z deportowanych mężczyzn miała na swoim koncie również kierowanie samochodami pod wpływem alkoholu.

Auto z Gruzinami rozbiło się na drzewie. Siedem osób trafiło do szpitala. „Jech…

"Operacja powrotowa została zorganizowana przez stronę niemiecką w formule collecting return operation, natomiast eskortę stanowili funkcjonariusze służb gruzińskich. Operację powrotową zrealizowano przy wsparciu funkcjonariuszy z Placówki Straży Granicznej w Łodzi" - informuje Nadwiślański Oddział Straży Granicznej.

Wola: Utknął w rurze i wołał o pomoc. 44-letni Gruzin zatrzymany! Wszystko się …
Gruziński gang w centrum Warszawy. Jedna osoba nie żyje 
