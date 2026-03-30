Wydalono 15 obywateli Gruzji. Na liście przestępstw rozboje i kradzieże

15 obywateli Gruzji musiało opuścić terytorium RP z powodu licznych przewinień kryminalnych.

Na liście ich naruszeń figurują m.in. kradzieże oraz ataki na wolność seksualną.

Poznaj kulisy zorganizowanej akcji deportacyjnej.

Wydalenie 15 Gruzinów z terytorium Polski

Wspólne działania polskiej Straży Granicznej oraz unijnej agencji Frontex doprowadziły do zorganizowanej 26 marca akcji przymusowego odesłania grupy obcokrajowców. Według informacji przekazanych przez pograniczników, z łódzkiego portu lotniczego odleciał samolot z 15 Gruzinami na pokładzie, którzy zostali zmuszeni do powrotu do swojej ojczyzny. Sześciu deportowanych mężczyzn przekazali do wydalenia funkcjonariusze z Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej.

Przestępstwa doprowadziły do deportacji Gruzinów

Powodem podjęcia tak radykalnych kroków był niezwykle obszerny rejestr przewinień, jakich dopuścili się wspomniani obcokrajowcy podczas pobytu na terytorium naszego kraju. Oprócz wymienionych już wcześniej napaści na tle seksualnym, brutalnych pobić i kradzieży rozbójniczych, część z deportowanych mężczyzn miała na swoim koncie również kierowanie samochodami pod wpływem alkoholu.

"Operacja powrotowa została zorganizowana przez stronę niemiecką w formule collecting return operation, natomiast eskortę stanowili funkcjonariusze służb gruzińskich. Operację powrotową zrealizowano przy wsparciu funkcjonariuszy z Placówki Straży Granicznej w Łodzi" - informuje Nadwiślański Oddział Straży Granicznej.

