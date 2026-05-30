Szokujące sceny na skwerze. Dzieci demolowały kwiaty, dorośli nie reagowali

Funkcjonariusze z Góry Kalwarii poinformowali o zdarzeniu w miniony piątek, powołując się na nagrania z miejskiego systemu wizyjnego. Z relacji strażników wynika, że dzieci demolowały zieleń miejską na Skwerze Dominikańskim. W tym samym czasie towarzyszący im dorośli byli obojętni na wyrządzane szkody.

Rodzice są zajęci rozmową, a dzieci w tym czasie beztrosko demolują klomby na Skwerze Dominikańskim 😞 – taki obrazek zaobserwowały w ostatnich dniach kamery monitoringu. Personalia osób dorosłych, które dopuściły do zniszczenia dużej części kwitnących roślin na placu, zostały ustalone i zostaną w stosunku do nich wyciągane konsekwencje. Takowych mogą oczekiwać także wandale niszczący i kradnący inne nasadzenia w mieście. Apelujemy – nie bądźmy obojętni na takie zdarzenia i dbajmy o wspólne dobro – przekazała Straż Miejska.

Przedstawiciele służb podkreślili, jak istotne jest kształtowanie właściwych postaw u najmłodszych przez ich prawnych opiekunów. Zdaniem mundurowych to dorośli powinni kontrolować, w jaki sposób zachowują się małoletni w miejscach publicznych.

To nie policja i straż miejska są od pilnowania, wychowywania i interesowania się, co nasze pociechy robią, kiedy opuszczają dom. Naszym zadaniem powinno być wyłącznie dbanie o ich bezpieczeństwo, a nie traktowanie jako potencjalne zagrożenie – napisali strażnicy miejscy w komentarzu do opublikowanego wpisu.

Incydent odbił się szerokim echem w mediach społecznościowych. Mieszkańcy chętnie zabierali głos pod komunikatem służb, kategorycznie potępiając brak nadzoru nad dziećmi i dewastację miejskiego mienia.

– Porażka.... I właśnie w takich rodzinach wyrastają wandale, którzy nie liczą się z nikim i niczym 😡 Oby konsekwencje były dotkliwe! – napisała jedna z internautek. Inni komentujący zwracali uwagę na konieczność ponoszenia odpowiedzialności finansowej za zniszczenia. – Obciążyć kosztami, to może zmądrzeją – stwierdził jeden z mieszkańców. – Monitoring i konsekwencje finansowe i to dotkliwe, tylko to nas obroni przed wandalami – dodał kolejny internauta.

Mundurowi zaznaczają, że rośliny sadzone na skwerach stanowią własność wszystkich obywateli. Celowe uszkadzanie rabat kwiatowych to nie tylko wydatki związane z ich odtworzeniem, ale również dewastacja wizualnej strony centrum miasta.