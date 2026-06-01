Stabilizacja cen nowych mieszkań w Polsce. W tych miastach zapłacisz mniej

Ceny mieszkań od deweloperów wyhamowały

Ostatnie lata przyzwyczaiły nabywców do błyskawicznych skoków na rynku nieruchomości, jednak obecnie analitycy dostrzegają wyraźne spowolnienie tego trendu. Eksperci z platformy RynekPierwotny.pl zebrali wstępne dane BIG DATA, z których wynika, że w maju stawki za nowe lokale w największych ośrodkach miejskich praktycznie nie uległy zmianie względem kwietnia. Nabywcy mogą wreszcie odetchnąć po miesiącach nieustannych podwyżek.

Rynek nieruchomości w Warszawie. Średnia cena za metr kwadratowy spada

Największym zainteresowaniem nieustannie cieszy się stolica naszego kraju. Pomiędzy początkiem 2026 roku a wiosną uśredniony koszt zakupu metra kwadratowego na warszawskim rynku pierwotnym wzrósł o blisko 8 procent, ocierając się o granicę 20 tysięcy złotych. W maju kupujący otrzymali jednak pozytywny sygnał, ponieważ odnotowano niewielki ruch w dół.

Zgromadzone statystyki pokazują, że kwota za metr kwadratowy obniżyła się do poziomu około 19,9 tys. zł. Eksperci portalu RynekPierwotny.pl zaznaczają, że nie jest to wynik nagłych, masowych obniżek u stołecznych deweloperów, ale raczej kwestia zmiany struktury sprzedawanych obiektów. W ofertach zaroiło się po prostu od tańszych propozycji, co wpłynęło na ogólną średnią.

Nie był to efekt obniżek w cennikach, lecz zmiany struktury oferty. Na rynek trafiła duża pula mieszkań, w tym relatywnie przystępnych cenowo, m.in. w projektach Głębocka Vita oraz kolejnych etapach Bulwarów Praskich – komentuje Marek Wielgo, ekspert portalu RynekPierwotny.pl.

Koszty zakupu mieszkań: Kraków, Wrocław i Poznań bez większych wahań

Spokój zapanował także w innych kluczowych aglomeracjach na mapie Polski. W stolicy Małopolski nabywcy wciąż płacą średnio 17,1 tys. zł za metr kwadratowy, podczas gdy we Wrocławiu stawki zatrzymały się na pułapie 15,3 tys. zł. Niewielką, zaledwie stuzłotową korektę w dół zaobserwowano natomiast w Poznaniu, gdzie aktualna cena wynosi 14,2 tys. zł za metr.

Nowe inwestycje w Trójmieście. Tutaj odnotowano wzrost cen

W ogólnopolskim zestawieniu zdecydowanie wyróżnia się rynek nadmorski. W Trójmieście maj przyniósł delikatne wzrosty kosztów, a średnia cena proponowanych tam nowych lokali mieszkalnych poszła w górę o mniej więcej 1 procent w stosunku do wcześniejszego miesiąca.

Gdzie podwyżki cen nieruchomości były największe rok do roku?

Zestawienie aktualnych danych z analogicznym okresem ubiegłego roku ukazuje zupełnie inny obraz i spore dysproporcje pomiędzy poszczególnymi lokalizacjami.

Tak zmieniły się ceny mieszkań. W 2025 było taniej

Rynek kupującego. Klienci deweloperów zyskują przewagę

Specjaliści z branży tłumaczą tę cenową stabilizację bezprecedensowym nasyceniem rynku. W ofertach znajduje się obecnie bardzo dużo gotowych nieruchomości, a pokaźny odsetek stanowią także inwestycje, które zostaną oddane do użytku w perspektywie zaledwie kilku najbliższych miesięcy.

W wybranych metropoliach już nawet 20 do 30 procent dostępnych lokali czeka na natychmiastowe przekazanie kluczy. Taki stan rzeczy mocno napędza rynkową rywalizację firm budowlanych, co w naturalny sposób daje klientom potężne narzędzie do negocjacji stawek oraz ubiegania się o dodatkowe, darmowe pakiety wykończeniowe czy bonusy.