Nie żyje prof. Katarzyna Kołodziejczyk. Uniwersytet Warszawski żegna cenioną dziekan

Informację o odejściu prof. Katarzyny Kołodziejczyk do wiadomości publicznej podały władze Uniwersytetu Warszawskiego.

W komunikacie wystosowanym przez władze uczelni czytamy: „– Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość, że 30 maja 2026 roku odeszła prof. Katarzyna Kołodziejczyk, uznana badaczka, ceniona nauczycielka akademicka, dziekan Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego – przekazała uczelnia w oficjalnym komunikacie.”

Od 3 lipca 2025 roku prof. Katarzyna Kołodziejczyk zarządzała Wydziałem Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych jako dziekan. Z warszawską placówką edukacyjną związała całą swoją ścieżkę zawodową, konsekwentnie pnąc się po szczeblach naukowej kariery i realizując kolejne ambitne projekty badawcze.

Głównym obszarem jej naukowych zainteresowań pozostawały stosunki międzynarodowe, ze szczególnym uwzględnieniem procesów integracji europejskiej. W 2014 roku z sukcesem obroniła rozprawę habilitacyjną, która dogłębnie analizowała relacje łączące Unię Europejską z krajami Afryki, Karaibów i Pacyfiku.

W trakcie swojej wieloletniej pracy na uniwersytecie piastowała szereg kluczowych stanowisk. Pracowała między innymi jako prodziekan WNPiSM do spraw nauki, kierowała Dziennym Magisterskim Studium Stosunków Międzynarodowych oraz Studium Bezpieczeństwa Narodowego, a także pełniła obowiązki sekretarza naukowego w Komitecie Nauk Politycznych Polskiej Akademii Nauk. Swoją ogromną wiedzą dzieliła się również z młodzieżą, regularnie zasiadając w jury Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym oraz Olimpiady o Unii Europejskiej.

W opublikowanym oświadczeniu władze warszawskiej placówki zwróciły uwagę nie tylko na jej imponujący dorobek naukowy, ale także na wyjątkowe usposobienie i podejście do drugiego człowieka.

Oświadczenie Uniwersytetu Warszawskiego brzmiało następująco: „– Prof. Katarzyna Kołodziejczyk jako dziekan i nauczycielka akademicka wykazywała się doskonałym zmysłem organizacyjnym oraz zaangażowaniem w życie wspólnoty akademickiej. Pozostanie w naszej pamięci jako wybitna badaczka, ceniony wykładowca oraz osoba niezwykle życzliwa, otwarta i oddana wspólnocie Uniwersytetu Warszawskiego – napisano.”

Swój oficjalny komunikat przedstawiciele społeczności akademickiej zakończyli, kierując szczere wyrazy współczucia bezpośrednio do rodziny oraz wszystkich bliskich zmarłej prof. Katarzyny Kołodziejczyk.