Ambulans zderzył się z osobówka. Kilka osób zostało rannych

Niebezpieczny wypadek z udziałem ambulansu wydarzył się w sobotę, 30 maja tuż przed godziną 19.30 w miejscowości Wiśniew. Do zdarzenia doszło na ruchliwym skrzyżowaniu z sygnalizacją świetlną przy trasie łączącej Siedlce z Radzyniem Podlaskim.

Jak wynika ze wstępnych ustaleń funkcjonariuszy pracujących na miejscu, karetka pogotowia należąca do Meditransu Siedlce transportowała do szpitala pacjenta wymagającego pilnej pomocy medycznej. Ambulans poruszał się jako pojazd uprzywilejowany – miał włączone zarówno sygnały świetlne, jak i dźwiękowe.

Ratownicy, jadąc w kierunku siedleckiego szpitala, wjechali na skrzyżowanie mimo czerwonego światła. W przypadku pojazdów uprzywilejowanych jest to dopuszczalne pod warunkiem zachowania szczególnej ostrożności oraz używania sygnałów ostrzegawczych.

W tym samym czasie z drogi poprzecznej na skrzyżowanie wjechał samochód osobowy marki Lexus. Kierowca korzystał z zielonego światła i – jak później tłumaczył – nie zauważył zbliżającego się ambulansu oraz nie usłyszał sygnałów ostrzegawczych.

Doszło do silnego uderzenia. Karetka z dużą siłą uderzyła w bok osobówki, po czym straciła tor jazdy, zjechała z drogi i rozbiła się na ogrodzeniu jednej z posesji znajdujących się przy skrzyżowaniu. Oba pojazdy zostały poważnie uszkodzone.

Na miejsce natychmiast skierowano dodatkowe służby ratunkowe, straż pożarną oraz policję. Ratownicy zajęli się poszkodowanymi, a funkcjonariusze zabezpieczyli teren i rozpoczęli ustalanie dokładnego przebiegu zdarzenia.

Trzy osoby ranne po zderzeniu ambulansu z osobówką

W wyniku wypadku obrażeń doznały trzy osoby. Wśród poszkodowanych znalazł się pacjent przewożony karetką, który wcześniej trafił pod opiekę ratowników z powodu zawału. Ranny został również jeden z członków załogi ambulansu oraz pasażer lexusa. Wszystkie osoby wymagające pomocy medycznej zostały przetransportowane do szpitala.

Na szczęście kierowcy obu pojazdów nie odnieśli poważniejszych obrażeń. Ich stan pozwolił na złożenie pierwszych wyjaśnień funkcjonariuszom prowadzącym czynności na miejscu.

Policjanci szczegółowo analizują obecnie okoliczności zdarzenia. Śledczy będą ustalać między innymi prędkość pojazdów, sposób działania sygnalizacji świetlnej oraz to, czy kierowca samochodu osobowego miał możliwość dostrzeżenia i usłyszenia nadjeżdżającego ambulansu.

Dokładne przyczyny i przebieg wypadku mają zostać wyjaśnione w toku prowadzonego postępowania.