Zarzuty po wyborach prezydenckich. 24 członków komisji przed prokuratorem

Poważne konsekwencje mogą spotkać członków obwodowych komisji wyborczych, którzy pracowali podczas drugiej tury ostatnich wyborów prezydenckich. Prokuratura Okręgowa w Siedlcach poinformowała o przedstawieniu zarzutów aż 24 osobom. Sprawa dotyczy nieprawidłowości przy liczeniu głosów oraz sporządzaniu dokumentacji wyborczej.

Według ustaleń śledczych podejrzani mieli nie dopełnić swoich obowiązków podczas przeprowadzania wyborów. Jak przekazał rzecznik Prokuratury Okręgowej w Siedlcach Bartłomiej Świderski, członkowie komisji mieli nierzetelnie przeliczać głosy ważne i nieważne oddane w drugiej turze wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Śledczy zarzucają podejrzanym również sporządzanie nierzetelnych protokołów głosowania. Zdaniem prokuratury działania te mogły mieć wpływ na prawidłowość procesu wyborczego oraz naruszać interes publiczny związany z prawidłowym przebiegiem wyborów.

– Podejrzani nierzetelnie przeliczyli głosy ważne i nieważne w drugiej turze wyborów prezydenta RP oraz nierzetelnie sporządzili protokoły głosowania, czym wyrządzili istotną szkodę interesu publicznego w zakresie prawidłowości wyborów oraz wyrządzili istotną szkodę interesu prywatnego poszczególnych kandydatów na prezydenta RP – poinformował rzecznik siedleckiej prokuratury.

To właśnie ten zarzut stanowi podstawę prowadzonego postępowania.

Część podejrzanych przyznała się do winy

Jak wynika z informacji przekazanych przez śledczych, aż 12 spośród 24 podejrzanych przyznało się do popełnienia zarzucanych im czynów. Osoby te złożyły również wyjaśnienia, które będą analizowane w toku dalszego postępowania.

Nie wiadomo na razie, jakie były dokładne przyczyny stwierdzonych nieprawidłowości oraz czy wynikały one z błędów, zaniedbań czy innych okoliczności. Śledztwo ma odpowiedzieć na wszystkie pytania dotyczące przebiegu prac komisji.

Członkowie komisji wyborczych, którzy usłyszeli zarzuty, muszą liczyć się z odpowiedzialnością karną. Za niedopełnienie obowiązków funkcjonariusza publicznego grozi kara grzywny, ograniczenia wolności, a nawet do dwóch lat pozbawienia wolności.

Sprawa budzi duże zainteresowanie, ponieważ dotyczy jednego z najważniejszych procesów demokratycznych w państwie. Prawidłowe liczenie głosów i rzetelne sporządzanie protokołów stanowią fundament zaufania obywateli do wyników wyborów.

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Śledztwo trwa

Prokuratura nie ujawnia na razie szczegółów dotyczących konkretnych komisji ani skali stwierdzonych nieprawidłowości. Wiadomo jednak, że postępowanie jest w toku, a śledczy analizują zgromadzony materiał dowodowy.

Najbliższe tygodnie mogą przynieść kolejne informacje dotyczące tej sprawy. Na obecnym etapie prokuratura koncentruje się na ustaleniu pełnego przebiegu wydarzeń oraz odpowiedzialności poszczególnych członków komisji za stwierdzone nieprawidłowości.

To jedna z najgłośniejszych spraw związanych z organizacją ostatnich wyborów prezydenckich i wszystko wskazuje na to, że jej finał będzie miał znaczenie nie tylko dla samych podejrzanych, ale również dla oceny funkcjonowania procedur wyborczych w Polsce.